В поліції констатували зменшення ДТП в Україні

ukru
Ексклюзив
14:20 • 148215 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 145718 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 274909 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 196172 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 291753 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 202124 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 231345 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 247813 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 245436 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 135851 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.9 м/с
71 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

26 березня, 10:23 • 118628 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 111124 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 64254 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 75598 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 109931 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 110019 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 148240 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 274933 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 291774 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 268432 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 75598 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 64254 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 111124 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 137746 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 143273 перегляди
Актуальне
В поліції констатували зменшення ДТП в Україні

В поліції констатували зменшення ДТП в Україні

Київ • УНН

 • 9261 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. У Національній поліції констатують про зменшення з початку року кількості ДТП на дорогах України. Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції, про це повідомив заступник Голови Національної поліції - керівник патрульної поліції Олександр Фацевич, передає УНН.

“За два місяці цього року зафіксовано спад дорожньо-транспортних пригод та смертності на дорогах у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Серед найголовніших чинників, які вплинули на таку статистку, — запуск дорожньої патрульної поліції, обмеження руху до 50 км/год та превентивні заходи”, — сказав Фацевич.

Він зазначив, що за перші два місяці цього року в країні зареєстровано 21,5 тисяча дорожньо-транспортних пригод. Це на 4,2 тисячі менше, аніж у січні-лютому минулого року. Серед них 2888 — ДТП з потерпілими, проте як у минулорічний період таких ДТП було понад 3,1 тисячу. У цьогорічних дорожньо-транспортних пригодах 363 людини загинуло, 3787 осіб ‒травмовані.

За словами Фацевича, найпоширенішими причинами ДТП з потерпілими за два місяці цього року є перевищення безпечної швидкості та порушення правил маневрування. Так, внаслідок перевищення водіями безпечної швидкості загинула 161 людина, через порушення правил маневрування — 55 людей.

“Із 363 загиблих у ДТП 171 людина ‒ це пішоходи. Це не лише порушення водіїв транспортних засобів, це і порушення безпосередньо самих пішоходів: перехід дороги у недозволеному місці, раптові виходи на дорогу, пішоходи в алкогольному чи наркотичному сп’янінні”, — підкреслив Фацевич.

За його словами, серед чинників, які допомогли знизити смертність та травматизм на дорогах — обмеження допустимої швидкості у населених пунктах до 50 км/год. Але суттєво зменшити кількість ДТП, які відбуваються через перевищення швидкості, вдасться лише після прийняття на законодавчому рівні механізму контролю та фіксації таких порушень.

Фацевич також повідомив, що вже до кінця цього року присутність патрульної поліції на дорогах буде збільшена. І, таким чином, дорожня поліція обслуговуватиме всі траси міжнародного та національного значення — більше 9 тисяч км.

“Плануємо запустити більше 300 нарядів дорожньої патрульної поліції. Продовжимо співпрацю з дорожніми службами, органами місцевого самоврядування. Тому що забезпечення безпеки дорожнього руху — це комплексне завдання для всіх”, — наголосив заступник Голови Нацполіції.

Нагадаємо, у Національній поліції розраховують на різке зменшення кількості ДТП з введенням автоматизованої системи фіксації порушень правил дорожнього руху.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НППодії

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.01
Bitcoin
$86,223.50
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,053.31
Ethereum
$1,993.72