В поліції констатували зменшення ДТП в Україні

КИЇВ. 14 березня. УНН. У Національній поліції констатують про зменшення з початку року кількості ДТП на дорогах України. Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції, про це повідомив заступник Голови Національної поліції - керівник патрульної поліції Олександр Фацевич, передає УНН.