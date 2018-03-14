В поліції констатували зменшення ДТП в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Національній поліції констатують про зменшення з початку року кількості ДТП на дорогах України. Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції, про це повідомив заступник Голови Національної поліції - керівник патрульної поліції Олександр Фацевич, передає УНН.
“За два місяці цього року зафіксовано спад дорожньо-транспортних пригод та смертності на дорогах у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Серед найголовніших чинників, які вплинули на таку статистку, — запуск дорожньої патрульної поліції, обмеження руху до 50 км/год та превентивні заходи”, — сказав Фацевич.
Він зазначив, що за перші два місяці цього року в країні зареєстровано 21,5 тисяча дорожньо-транспортних пригод. Це на 4,2 тисячі менше, аніж у січні-лютому минулого року. Серед них 2888 — ДТП з потерпілими, проте як у минулорічний період таких ДТП було понад 3,1 тисячу. У цьогорічних дорожньо-транспортних пригодах 363 людини загинуло, 3787 осіб ‒травмовані.
За словами Фацевича, найпоширенішими причинами ДТП з потерпілими за два місяці цього року є перевищення безпечної швидкості та порушення правил маневрування. Так, внаслідок перевищення водіями безпечної швидкості загинула 161 людина, через порушення правил маневрування — 55 людей.
“Із 363 загиблих у ДТП 171 людина ‒ це пішоходи. Це не лише порушення водіїв транспортних засобів, це і порушення безпосередньо самих пішоходів: перехід дороги у недозволеному місці, раптові виходи на дорогу, пішоходи в алкогольному чи наркотичному сп’янінні”, — підкреслив Фацевич.
За його словами, серед чинників, які допомогли знизити смертність та травматизм на дорогах — обмеження допустимої швидкості у населених пунктах до 50 км/год. Але суттєво зменшити кількість ДТП, які відбуваються через перевищення швидкості, вдасться лише після прийняття на законодавчому рівні механізму контролю та фіксації таких порушень.
Фацевич також повідомив, що вже до кінця цього року присутність патрульної поліції на дорогах буде збільшена. І, таким чином, дорожня поліція обслуговуватиме всі траси міжнародного та національного значення — більше 9 тисяч км.
“Плануємо запустити більше 300 нарядів дорожньої патрульної поліції. Продовжимо співпрацю з дорожніми службами, органами місцевого самоврядування. Тому що забезпечення безпеки дорожнього руху — це комплексне завдання для всіх”, — наголосив заступник Голови Нацполіції.
Нагадаємо, у Національній поліції розраховують на різке зменшення кількості ДТП з введенням автоматизованої системи фіксації порушень правил дорожнього руху.