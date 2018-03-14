В полиции констатировали уменьшение ДТП в Украине

"За два месяца этого года зафиксирован спад ДТП и смертности на дорогах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди главных факторов, которые повлияли на такую ​​статистку, - запуск дорожной патрульной полиции, ограничение движения до 50 км / ч и превентивные меры", - сказал Фацевич.

Он отметил, что за первые два месяца этого года в стране зарегистрировано 21,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий. Это на 4,2 тысячи меньше, чем в январе-феврале прошлого года. Среди них 2888 - ДТП с пострадавшими, однако как в прошлогодний период таких ДТП было более 3,1 тысячи. В нынешних дорожно-транспортных происшествиях 363 человека погибли, 3787 человек травмированы.

По словам Фацевича, самыми распространенными причинами ДТП с пострадавшими за два месяца этого года является превышение безопасной скорости и нарушение правил маневрирования. Так, в результате превышения водителями безопасной скорости погиб 161 человек, из-за нарушения правил маневрирования - 55 человек.

"Из 363 погибших в ДТП 171 человек - это пешеходы. Это не только нарушение водителей транспортных средств, это и нарушение непосредственно самих пешеходов: переход дороги в неположенном месте, внезапные выходы на дорогу, пешеходы в алкогольном или наркотическом опьянении", - подчеркнул Фацевич.

По его словам, среди факторов, которые помогли снизить смертность и травматизм на дорогах - ограничения допустимой скорости в населенных пунктах до 50 км/ч. Но существенно уменьшить количество ДТП, которые происходят из-за превышения скорости, удастся только после принятия на законодательном уровне механизма контроля и фиксации таких нарушений.

Фацевич также сообщил, что уже до конца этого года присутствие патрульной полиции на дорогах будет увеличена. И, таким образом, дорожная полиция будет обслуживать все трассы международного и национального значения - более 9000 км.

"Планируем запустить более 300 нарядов дорожной патрульной полиции. Продолжим сотрудничество с дорожными службами, органами местного самоуправления. Потому что обеспечение безопасности дорожного движения - это комплексная задача для всех", - отметил заместитель Председателя Нацполиции.

Напомним, в Национальной полиции рассчитывают на резкое уменьшение количества ДТП с введением автоматизированной системы фиксации нарушений правил дорожного движения.