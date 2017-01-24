Смертельна ДТП сталася на трасі Київ-Одеса
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Сьогодні, 24 січня на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода внаслідок якої загинула одна людина та ще троє отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це на сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua, передає УНН.
Так, сьогодні о 7:30 до оперативно — диспетчерської служби Васильківського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася біля села Кодаки на трасі “Київ-Одеса”.
На місці події встановлено, що автомобіль ГАЗ “Волга” зіткнувся із автомобілем ЗАЗ “Таврія”. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє осіб, що перебували в салоні автомобіля “Волга” отримали травми різного ступеню тяжкості. Пасажир “Таврії” від отриманих травм помер на місці пригоди.
Рятувальниками проведено деблокування травмованих потерпілих та передано працівникам медичної служби. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка встановлює всі обставини та причини ДТП.