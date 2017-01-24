Смертельное ДТП произошло на трассе Киев-Одесса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Сегодня, 24 января на трассе Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого погиб один человек и еще трое получили ранения различной степени тяжести. Об этом на странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua, передает УНН.
Так, сегодня в 7:30 в оперативно-диспетчерскую службу Васильковского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло возле села Кодаки на трассе “Киев-Одесса”.
На месте происшествия установлено, что автомобиль ГАЗ “Волга” столкнулся с автомобилем ЗАЗ “Таврия”. В результате дорожно-транспортного происшествия трое человек, находившихся в салоне автомобиля “Волга” получили травмы различной степени тяжести. Пассажир “Таврии” от полученных травм скончался на месте происшествия.
Спасателями проведено деблокирование пострадавших и травмированных их передали работникам медицинской службы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.