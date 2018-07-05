Военный получил суровый приговор за ДТП с гибелью 3 человек из-за пьянства

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Суд г.Васильков в Киевской области лишил свободы на 6,5 лет военнослужащего, который 24 января 2017 года, будучи за рулем в нетрезвом состоянии, совершил тяжелое ДТП на трассе Киев-Одесса, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины, передает УНН.

“3 июля 2018 года обвиняемый признан виновным по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение ПБДД, повлекшее ДТП с гибелью нескольких человек), ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года”, - говорится в приговоре суда.

Установлено, что в январе 2017 года указанный военнослужащий вызвал автомобильную аварию на трассе Киев-Одесса, в результате которой погибли три человека. При этом инициатор лобового столкновения находился за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Как отмечается, 27 апреля 2017 года обвинительный акт в указанном уголовном производстве по обвинению виновника ДТП в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, был направлен военной прокуратурой для рассмотрения в Васильковский горрайонный суд Киевской области.

Так, 16 февраля 2018 года к материалам судебного дела прокурором был добавлен ответ Национального военно-медицинского клинического центра “Главный военный клинический госпиталь”, согласно которому обвиняемый с 29 декабря 2017 года находится на обследовании и стационарном лечении в отделении гнойной хирургии указанного лечебного учреждения. Это подтвердило и истребование из медучреждения медицинской карточки больного и карты стационарного больного.

Кроме того, полученные судом документы из лечебного учреждения свидетельствовали, что обвиняемый имеет серьезные осложнения после тяжелой ампутации одной из нижних конечностей на фоне гепатита, что было расценено, как тяжелая продолжительная болезнь, в результате чего судебное заседание было перенесено на июль 2018 года, до выздоровления обвиняемого.

Напомним, 4 июля Рада поддержала усиление ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

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