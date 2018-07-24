Цьогоріч в Україні сталось понад 2 тисячі "п’яних” ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. За півроку з вини п’яних водіїв сталося понад дві тисячі ДТП. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України, передає УНН.
“Водночас, чи не найбільш масштабні та криваві ДТП вчиняються водіями, які перебували у стані сп’яніння. За перші шість місяців цього року з вини нетверезих водіїв сталося понад 2 тисячі аварій, 349 з яких — з потерпілими. Безпечність таких осіб призвела до загибелі 42 громадян та травмування 446 людей”, — заявив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування (ДОАЗОР) Олексій Сергєєв.
На сьогодні складено понад 61 тисячу адміністративних протоколів за фактами вчинення відповідних правопорушень.
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Зазначимо, що до кінця туристичного сезону в Україні посилено заходи безпеки на дорогах.
Як повідомляв УНН, військовий Київського гарнізону Центрального регіону України отримав суворий вирок за ДТП із загибеллю 3 осіб через пияцтво.