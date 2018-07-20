Резонансні аварії зі смертю 18 осіб розслідує урядова комісія - Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Комісія Кабінету міністрів України проведе розслідування ДТП, які стались у Миколаївській і Житомирській областях, через що загинули 18 осіб. Серед них - 1 дитина. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у Facebook, передає УНН.
“Жахливі ДТП сьогодні забрали життя 18 людей. Більше десяти травмовано. В обидвох випадках причиною автокатастроф стало грубе порушення правил дорожнього руху. Сьогодні комісія проведе перше засідання з розслідування цих трагедій. Глибокі співчуття рідним загиблих”, — йдеться у повідомленні.
У п’ятницю, 20 липня, близько 04:00 рейсовий мікроавтобус Volkswagen, який прямував за маршрутом Одеса — Гомель, зіткнувся з вантажівкою, яка стояла з правого боку проїжджої частини. Загинули п’ять осіб, 12 госпіталізовані. ДТП сталась на 289-му кілометрі автодороги Київ — Одеса, неподалік селища Криве Озеро.
Не встигла громадськість оговтатись від події, як о 10:40 друга моторошна аварія трапилась у Житомирській області: загинули десять осіб, серед них — 1 дитина. Ще 10 людей було госпіталізовано. Аварія сталась на 127-му кілометрі траси Київ — Чоп. Сталося зіткнення маршрутного автобуса Mercedes Sprinter сполученням Київ — Рівне з вантажним автомобілем DAF, що стояв на узбіччі.
У зв’язку із трагічними подіями у Житомирській і Рівненській областях оголосили жалобу.