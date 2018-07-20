Масштабна ДТП під Житомиром: ще в одному регіоні оголосять день жалоби
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Рівненській області оголосять день жалоби за загиблими у ДТП на трасі під Житомиром. Про це повідомив очільник Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко, передає УНН.
"На трасі Київ-Чоп, біля Житомира, розбилась маршрутка, яка ймовірно прямувала з Києва до Рівного. Фатальне зіткнення з вантажівкою. Номерний знак маршрутки з рівненською реєстрацією. Сьогодні готую розпорядження про оголошення на Рівненщині жалоби", - написав Муляренко.
Раніше у Житомирській області 21 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ДТП.
Нагадаємо, страшна аварія сталася на трасі Київ - Чоп, у Житомирській області, за участі маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки. У результаті загинули 10 людей, ще 10 постраждали.