На Житомирщині оголосили день жалоби за загиблими у масштабній ДТП

"10 загиблих в ДТП... Серед них – двоє дітей. 21 липня на Житомирщині - День жалоби за загиблими", - написав Гундич.

Нагадаємо, ДТП сталася на трасі Київ - Чоп, у Житомирській області, за участі маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки. Внаслідок аварії загинули 10 людей та ще 10 травмовані. Як стало відомо, серед загиблих є дитина.