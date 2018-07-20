На Житомирщині оголосили день жалоби за загиблими у масштабній ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Житомирській області 21 липня оголошено Днем жалоби за загиблими у ДТП на трасі Київ - Чоп, яка сталася сьогодні вранці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич, передає УНН.
"10 загиблих в ДТП... Серед них – двоє дітей. 21 липня на Житомирщині - День жалоби за загиблими", - написав Гундич.
Нагадаємо, ДТП сталася на трасі Київ - Чоп, у Житомирській області, за участі маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки. Внаслідок аварії загинули 10 людей та ще 10 травмовані. Як стало відомо, серед загиблих є дитина.