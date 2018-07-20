В Житомирской области объявили траур по погибшим в масштабном ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Житомирской области 21 июля объявлено Днем траура по погибшим в ДТП на трассе Киев - Чоп, которое произошло сегодня утром. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, передает УНН.
"10 погибших в ДТП... Среди них - двое детей. 21 июля в Житомирской области - День траура по погибшим", - написал Гундич.
Напомним, ДТП произошло на трассе Киев - Чоп, в Житомирской области, с участием маршрутного автобуса и крупногабаритного грузовика. В результате аварии погибли 10 человек и еще 10 травмированы. Как стало известно, среди погибших есть ребенок.