Масштабное ДТП под Житомиром: еще в одном регионе объявят траур
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Ровенской области объявлен день траура по погибшим в ДТП на трассе под Житомиром. Об этом сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Алексей Муляренко, передает УНН.
"На трассе Киев-Чоп, возле Житомира, разбилась маршрутка, которая, вероятно, направлялась из Киева в Ровно. Роковое столкновение с грузовиком. Номерной знак маршрутки с ровенской регистрацией. Сегодня готовлю распоряжение об объявлении в Ровенской области траура", - написал Муляренко.
Ранее в Житомирской области 21 июля объявили днем траура по погибшим в результате ДТП.
Напомним, страшная авария произошла на трассе Киев - Чоп, в Житомирской области, с участием маршрутного автобуса и крупногабаритной грузовика. В результате погибли 10 человек, еще 10 пострадали.