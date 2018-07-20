Резонансные аварии со смертью 18 человек расследует правительственная комиссия - Омелян

“Ужасные ДТП сегодня унесли жизни 18 человек. Более десяти травмированы. В обоих случаях причиной автокатастроф стало грубое нарушение правил дорожного движения. Сегодня комиссия проведет первое заседание по расследованию этих трагедий. Глубокие соболезнования родственникам погибших”, - говорится в сообщении.

В пятницу, 20 июля, около 04:00 рейсовый микроавтобус Volkswagen, который следовал по маршруту Одесса — Гомель, столкнулся с грузовиком, который стоял с правой стороны проезжей части. Погибли пять человек, 12 госпитализированы. ДТП произошло на 289-м километре автодороги Киев — Одесса, недалеко от поселка Кривое Озеро.

Не успела общественность оправиться от события, как в 10:40 другая жуткая авария произошла в Житомирской области: погибли десять человек, среди них — 1 ребенок. Еще 10 человек были госпитализированы. Авария произошла на 127-м километре трассы Киев — Чоп. Произошло столкновение маршрутного автобуса Mercedes Sprinter сообщением Киев — Ровно с грузовым автомобилем DAF, который стоял на обочине.

В связи с трагическими событиями в Житомирской и Ровенской областях объявили траур.