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За останні три тижні країни-партнери ввели санкції проти понад 150 осіб - НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. За останні три тижні (25 липня – 12 серпня) країни-партнери наклали санкції на понад 150 осіб, які сприяють веденню війни проти України. Про це повідомляють в Національному агентстві з запобігання корупції, передає УНН.

За останні три тижні країни-партнери ввели санкції проти понад 150 осіб - НАЗК

Деталі

Найбільше осіб потрапило під санкції Швейцарії (54 особи), яка синхронізувала свої списки із сьомим санкційним пакетом ЄС.

Цитата

«Під санкції Швейцарії також потрапили військові та силовики, зокрема керівники Повітряно-космічних сил рф, що завдають ударів по Україні, та керівництво росгвардії, які використовуються для придушення протестів місцевого населення.

Велика Британія додала у санкційні списки 28 губернаторів і керівників регіонів, які вперше потрапили під міжнародні санкції.

Велика Британія та Швейцарія наклали санкції на військових, які допомагають рф вербувати сирійських та палестинських найманців», - наголосили у відомстві.

Там зазначили - санкції від британців отримав Грем Вільям Філліпс – британський журналіст, блогер, до березня 2015 року – співробітник російських телеканалів Russia Today і «Звезда», який активно пропагує путінський режим.

Окрім того під санкції США потрапила коханка путіна Аліна Кабаєва.

«Санаційні списки США поповнили й впливові бізнесмени: Андрій Мельніченко, бенефіціар «Єврохіму» і вугільної компанії «СУЕК», Дмитро Пумпянський – голова Ради директорів Трубної металургійної компанії, Андрій Гур’єв та його син – колишні керівники компанії «ФосАгро».

США додали до санкційного списку також Олександра Іонова, який писав доноси на незалежні видання, засновника Антиглобалістського руху росії, та главу Центру підтримки та розвитку громадської ініціативи «Креативна дипломатія» Наталію Бурлінову, діяльність якої фінансують російські спецслужби», - повідомили в НАЗК.

Стосовно Канади, то вона запровадила новий раунд санкцій проти військових, які вбивали та катували мирних жителів у Бучі – керівників військових частин 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії.

Під санкції США, Великої Британії та Швейцарії потрапили також представники окупаційної влади та колаборанти.

Раніше

На порталі Національного агентства з питань запобігання корупції «Війна&Санкції» з’явилася можливість повідомити про схеми обходу санкцій росіянами.

Про шляхи обходу санкцій росіянами українці також можуть повідомити й спеціальній групі REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs multilateral task force - англ.), яка працює в США ще з березня місяця.

Вона займається пошуком та арештом активів російських еліт та олігархів, а також використовуваних ними підставних осіб.

Нагадаємо

Нещодавно ВВС та журналістська організація Finance Uncovered випустили спільне розслідування, про те, як пропутінські олігархи Ротенберги оминають санкції Великої Британії. Для цього вони використали лазівку в місцевому законодавстві та використовували спеціальну форму власності, через яку виводили свої гроші з росії.

Окрім того, обходити санкції може ще один російський олігарх Дмитро Мазепін. Після початку війни на концерн “Уралхім”, яким раніше керував Мазепін, наклали низку санкцій. Однак скоріш за все, він й досі продовжує співпрацювати з компанією Quest Group DMCC, яка займається фрахтуванням (угодами про наймання суден для виконання рейсів на обумовлений період часу).

Виявилося, що велика частина менеджерського складу компанії раніше працювала в російському концерні “Уралхім”.

Також раніше на офіційному корпоративному веб-сайті Quest Group знаходились логотипи компаній "Уралхім" і "Уралкалій", однак наразі вони відсутні.

Також з платформи онлайн-бронювання зникла заява про те, що фрахтування "підтримується вантажами Uralkali Trading, Uralchem ​​Trading, SIB Anthracite Group, Elgacoal".

Отож чи співпрацюють наразі дочірні компанії “Уралхіму” та Quest Group DMCC - достеменно невідомо. Однак факт того, що ОАЕ не наклало санкції на країну-агресора, а Дубай став столицею “відмивання” російських грошей, може опосередковано вказувати на те, що співпраця рф та ОАЕ щодо фрахтування продукції та транспортування її у подальшому в інші країни - досі продовжується.

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