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Як пропутінські олігархи Ротенберги оминають санкції Великої Британії

Як пропутінські олігархи Ротенберги оминають санкції Великої Британії

Київ • УНН

 • 206732 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Російські олігархи з найближчого оточення володимира путіна, що потрапили під санкції, - Аркадій і Борис Ротенберги знайшли лазівки для обходу санкцій Великої Британії. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

Деталі

Аркадій та Борис Ротенберги використовували таку форму власності, яка не зобов'язує розкривати бенефіціарів – кінцевих власників компаній. У 2016-2017 роках британський уряд зобов'язав майже всі компанії вказувати реальних власників фірм. Єдиним винятком стали так звані англійські товариства з обмеженою відповідальністю - ELP.

Такі компанії не мають окремої юридичної особи, згідно із законом не можуть володіти активами та не можуть відкривати банківські рахунки самостійно. Але розслідування BBC та Finance Uncovered свідчить про інше.

За інформацією журналістів, деякі компанії ELP виявилися пов'язаними з шахрайством, тероризмом та відмиванням грошей.

Як Ротенберги пов'язані з ELP

Брати Ротенберги 2020 року стали об'єктом розслідування комітету Сенату США. У розслідуванні йшлося про те, що вони використовували глобальну мережу підставних компаній, щоб ухилитися від американських санкцій, введених після анексії Криму в 2014 році. Через ці компанії купувалися витвори мистецтва на мільйони доларів.

Однією з таких компаній була компанія ELP Sinara Company LP, яку створили у січні 2017 року нібито для туризму та продажу квитків.

Але, за інформацією журналістів, за 2017-2018 роки ця компанія зробила щонайменше 14 банківських переказів на загальну суму 133 000 доларів артконсультантові, який, як сказано у звіті Сенату, «сприяв покупкам для Ротенбергів».

Компанія Sinara Company LP була розпущена у 2019 році і, згідно із законодавством Великої Британії, вона має право не розкривати імена своїх бенефіціарів.

"Це скандал, що такі люди, як Ротенберги, які роками перебували під санкціями в Америці, все ще можуть використовувати британські корпоративні структури для виведення своїх грошей з росії, а потім витрачати їх на свій розсуд", - заявила депутат від лейбористської партії Маргарет Ходж, яка очолює парламентську групу з податків та корупції.

Нагадаємо

Аркадій Ротенберг – російський олігарх, друг путіна та людина, яка фактично збудувала Кримський міст. У росії йому належить велика кількість бізнесів, у тому числі компанія «Міндобрива», понад 75% продукції яких раніше йшло на експорт, половина з якого поставлялася по аміакопроводу «Тольятті-Одеса». Він проходить як через росію, так і через Україну, зокрема йде через Луганську, Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську та Одеську області.

Далі відвантаження добрив йшло морем через “Одеський припортовий завод” до інших країн. Цією ж схемою користувався ще один російський завод “ТольятіАзот” для транспортування аміаку через Україну. З 24 лютого цей аміакопровід припинив свою роботу.

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