Как пропутинские олигархи Ротенберги обходят санкции Великобритании

Детали

Аркадий и Борис Ротенберги использовали такую форму собственности, которая не обязывает раскрывать бенефициаров - конечных владельцев компаний. В 2016-2017 годах британское правительство обязало почти все компании указывать реальных владельцев фирм. Единственным исключением стали так называемые английские товарищества с ограниченной ответственностью - ELP.

Такие компании не имеют отдельного юридического лица, по закону не могут владеть активами и не могут открывать банковские счета самостоятельно. Но расследование BBC и Finance Uncovered свидетельствует об обратном.

По информации журналистов, некоторые компании ELP оказались связаны с мошенничеством, терроризмом и отмыванием денег.

Как Ротенберги связаны с ELP

Братья Ротенберги в 2020 году стали объектом расследования комитета Сената США. В расследовании говорилось, что они использовали глобальную сеть подставных компаний, чтобы уклониться от американских санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году. Через эти компании приобретались произведения искусства на миллионы долларов.

Одной из таких компаний была компания ELP Sinara Company LP, которую создали в январе 2017 года якобы для туризма и продажи билетов.

Но по информации журналистов, за 2017-2018 гг. эта компания сделала по меньшей мере 14 банковских переводов на общую сумму 133 000 долларов артконсультанту, который, как говорится в отчете Сената, «способствовал покупкам для Ротенбергов».

Компания Sinara Company LP была распущена в 2019 году и, согласно законодательству Великобритании, она имеет право не раскрывать имена своих бенефициаром.

«Это скандал, что такие люди, как Ротенберги, которые годами находились под санкциями в Америке, все еще могут использовать британские корпоративные структуры для вывода своих денег из россии, а затем тратить их по своему усмотрению», — заявила депутат от лейбористской партии Маргарет Ходж, которая возглавляет парламентскую группу по налогам и коррупции.

Напомним

Аркадий Ротенберг – российский олигарх, друг путина и человек, фактически построивший Крымский мост. В россии ему принадлежит большое количество бизнесов, в том числе компания «Минудобрения», более 75% продукции которых ранее уходило на экспорт, половина из которого поставлялась по аммиакопроводу «Тольятти-Одесса». Он проходит как через россию, так и через Украину, в частности, идет через Луганскую, Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.

Далее отгрузка удобрений шла по морю через “Одесский припортовый завод” в другие страны. Этой же схемой пользовался еще один российский завод “ТольятиАзот” для транспортировки аммиака через Украину. С 24 февраля этот аммиакопровод прекратил свою работу.