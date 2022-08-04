Как пропутинские олигархи Ротенберги обходят санкции Великобритании

ukru
14 марта, 19:57 • 102129 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 116883 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 107314 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 138249 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138101 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113011 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106645 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92931 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111435 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136848 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 65365 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 54374 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

02:18 • 29757 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 40228 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 27385 просмотра
публикации
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 15083 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 235800 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 265957 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 202937 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 207983 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 102130 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 101373 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 119306 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 121748 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 129036 просмотра
Актуальное
Как пропутинские олигархи Ротенберги обходят санкции Великобритании

Как пропутинские олигархи Ротенберги обходят санкции Великобритании

Киев • УНН

 • 206723 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Попавшие под санкции российские олигархи из ближайшего окружения владимира путина - Аркадий и Борис Ротенберги нашли лазейки для обхода санкций Великобритании. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Аркадий и Борис Ротенберги использовали такую форму собственности, которая не обязывает раскрывать бенефициаров - конечных владельцев компаний. В 2016-2017 годах британское правительство обязало почти все компании указывать реальных владельцев фирм. Единственным исключением стали так называемые английские товарищества с ограниченной ответственностью - ELP.

Такие компании не имеют отдельного юридического лица, по закону не могут владеть активами и не могут открывать банковские счета самостоятельно. Но расследование BBC и Finance Uncovered свидетельствует об обратном.

По информации журналистов, некоторые компании ELP оказались связаны с мошенничеством, терроризмом и отмыванием денег.

Как Ротенберги связаны с ELP

Братья Ротенберги в 2020 году стали объектом расследования комитета Сената США. В расследовании говорилось, что они использовали глобальную сеть подставных компаний, чтобы уклониться от американских санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году. Через эти компании приобретались произведения искусства на миллионы долларов.

Одной из таких компаний была компания ELP Sinara Company LP, которую создали в январе 2017 года якобы для туризма и продажи билетов.

Но по информации журналистов, за 2017-2018 гг. эта компания сделала по меньшей мере 14 банковских переводов на общую сумму 133 000 долларов артконсультанту, который, как говорится в отчете Сената, «способствовал покупкам для Ротенбергов».

Компания Sinara Company LP была распущена в 2019 году и, согласно законодательству Великобритании, она имеет право не раскрывать имена своих бенефициаром.

«Это скандал, что такие люди, как Ротенберги, которые годами находились под санкциями в Америке, все еще могут использовать британские корпоративные структуры для вывода своих денег из россии, а затем тратить их по своему усмотрению», — заявила депутат от лейбористской партии Маргарет Ходж, которая возглавляет парламентскую группу по налогам и коррупции.

Напомним

Аркадий Ротенберг – российский олигарх, друг путина и человек, фактически построивший Крымский мост. В россии ему принадлежит большое количество бизнесов, в том числе компания «Минудобрения», более 75% продукции которых ранее уходило на экспорт, половина из которого поставлялась по аммиакопроводу «Тольятти-Одесса». Он проходит как через россию, так и через Украину, в частности, идет через Луганскую, Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.

Далее отгрузка удобрений шла по морю через “Одесский припортовый завод” в другие страны. Этой же схемой пользовался еще один российский завод “ТольятиАзот” для транспортировки аммиака через Украину. С 24 февраля этот аммиакопровод прекратил свою работу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы