На порталі НАЗК з’явилася можливість повідомити про схеми обходу санкцій росіянами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. На порталі Національного агентства з питань запобігання корупції «Війна&Санкції» з’явилася можливість повідомити про схеми обходу санкцій росіянами, повідомляють у відомстві, передає УНН.
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“Заборона авіасполучення, імпорту золота і нафти з рф, скорочення споживання російського газу, сотні брендів, які закрили свій бізнес на росії та тисячі персональних санкцій накладені на осіб, причетних до війни проти України. Поки потужні світові санкції продовжують тиснути на економіку росії, деякі рашисти продовжують знаходити шляхи для їх обходу.
Так, наприклад, Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань розблокував рахунки компанії "ЄвроХім" після того, як російський бізнесмен Андрій Мельниченко, який потрапив під санкції, переписав свою компанію на дружину. Агресор відчуває величезні економічні збитки від введених санкцій, але кожного дня розробляє схеми, як їх обійти.
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Відтепер на порталі «Війна&Санкції» кожен може повідомити про обхід санкцій особами, які вже знаходяться під санкціями”, - повідомили в НАЗК.
Додамо
Про шляхи обходу санкцій росіянами українці також можуть повідомити й спеціальній групі REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs multilateral task force - англ.), яка працює в США ще з березня місяця.
Вона займається пошуком та арештом активів російських еліт та олігархів, а також використовуваних ними підставних осіб.
Також Конгрес заснував Програму винагород у розмірі 5 мільйонів доларів за допомогу у виявленні яхт, нерухомості, іншого майна та рахунків корупціонерів і олігархів, які допомагають російському уряду у війні проти України.
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Нагадаємо
Нещодавно ВВС та журналістська організація Finance Uncovered випустили спільне розслідування, про те, як пропутінські олігархи Ротенберги оминають санкції Великої Британії. Для цього вони використали лазівку в місцевому законодавстві та використовували спеціальну форму власності, через яку виводили свої гроші з росії.