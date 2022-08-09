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На портале НАПК появилась возможность сообщить о схемах обхода санкций россиянами

На портале НАПК появилась возможность сообщить о схемах обхода санкций россиянами

Киев • УНН

 • 232606 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. На портале Национального агентства по предотвращению коррупции «Война&Санкции» появилась возможность сообщить о схемах обхода санкций россиянами, сообщают в ведомстве, передает УНН.

Цитата

“Запрет авиасообщения, импорта золота и нефти из россии, сокращение потребления российского газа, сотни брендов, закрывших свой бизнес на россии и тысячи персональных санкций наложены на лиц, причастных к войне против Украины. Пока мощные мировые санкции продолжают давить на экономику россии, некоторые рашисты продолжают находить пути для их обхода.

Так, например, Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам разблокировал счета компании "ЕвроХим" после того, как попавший под санкции российский бизнесмен Андрей Мельниченко переписал свою компанию на жену. Агрессор испытывает огромный экономический ущерб от введенных санкций, но каждый день разрабатывает схемы, как их обойти.

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Теперь на портале «Война&Санкции» каждый может сообщить об обходе санкций лицами, которые уже находятся под санкциями”, - сообщили в НАПК.

Добавим

О путях обхода санкций россиянами украинцы также могут сообщить и специальной группе REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs multilateral task force – англ.), работающей в США еще с марта месяца.

Она занимается поиском и арестом активов российских элит и олигархов, а также используемых ими подставных лиц.

Также Конгресс учредил Программу вознаграждений в размере 5 миллионов долларов за помощь в выявлении яхт, недвижимости, другого имущества и счетов коррупционеров и олигархов, помогающих российскому правительству в войне против Украины.

Передать информацию можно по электронному адресу [email protected]
Или позвонить по телефону +1-202-622-2050

Напомним

Недавно BBC и журналистская организация Finance Uncovered выпустили совместное расследование, о том, как пропутинские олигархи Ротенберги обходят санкции Великобритании. Для этого они использовали лазейку в местном законодательстве и использовали специальную форму собственности, по которой выводили свои деньги из россии.

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