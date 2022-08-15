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За последние три недели страны-партнеры ввели санкции против более 150 человек - НАПК

Киев • УНН

 • 183118 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. За последние три недели (25 июля – 12 августа) страны-партнеры наложили санкции на более 150 человек, способствующих ведению войны против Украины. Об этом сообщают в Национальном агентстве по предотвращению коррупции, передает УНН.

За последние три недели страны-партнеры ввели санкции против более 150 человек - НАПК

Детали

Больше всего человек попало под санкции Швейцарии (54 человека), которая синхронизировала свои списки с седьмым санкционным пакетом ЕС.

Цитата

«Под санкции Швейцарии также попали военные и силовики, в том числе руководители Воздушно-космических сил россии, наносящие удары по Украине, и руководство росгвардии, которые используются для подавления протестов местного населения.

Великобритания добавила в санкционные списки 28 губернаторов и руководителей регионов, впервые попавших под международные санкции.

Великобритания и Швейцария наложили санкции на военных, которые помогают россии вербовать сирийских и палестинских наемников», - отметили в ведомстве.

Там отметили – санкции от британцев получил Грэм Уильям Филлипс – британский журналист, блогер, до марта 2015 года – сотрудник российских телеканалов Russia Today и «Звезда», активно пропагандирующий путинский режим.

Кроме того, под санкции США попала любовница путина Алина Кабаева.

«Санационные списки США пополнили и влиятельные бизнесмены: Андрей Мельниченко, бенефициар «Еврохима» и угольной компании «СУЭК», Дмитрий Пумпянский – председатель Совета директоров Трубной металлургической компании, Андрей Гурьев и его сын – бывшие руководители компании «ФосАгро».

США добавили в санкционный список также Александра Ионова, который писал доносы на независимые издания, основателя Антиглобалистского движения россии, и главу Центра поддержки и развития общественной инициативы «Креативная дипломатия» Наталию Бурлинову, деятельность которой финансируют российские спецслужбы», - сообщили в НАПК.

Относительно Канады, она ввела новый раунд санкций против военных, которые убивали и пытали мирных жителей в Буче – руководителей воинских частей 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии.

Под санкции США, Великобритании и Швейцарии попали также представители оккупационных властей и коллаборанты.

Ранее

На портале Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции «Война&Санкции» появилась возможность сообщить о схемах обхода санкций россиянами.

О путях обхода санкций россиянами украинцы также могут сообщить и специальной группе REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs multilateral task force – англ.), работающей в США еще с марта месяца.

Он занимается поиском и арестом активов российских элит и олигархов, а также используемых ими подставных лиц.

Напомним

Недавно BBC и журналистская организация Finance Uncovered выпустили совместное расследование, о том, как пропутинские олигархи Ротенберги обходят санкции Великобритании. Для этого они использовали лазейку в местном законодательстве и использовали специальную форму собственности, по которой выводили свои деньги из россии.

Кроме того, обходить санкции может еще один российский олигарх Дмитрий Мазепин. После начала войны на концерн “Уралхим”, которым ранее руководил Мазепин, наложили ряд санкций. Однако, скорее всего, он до сих пор продолжает сотрудничать с компанией Quest Group DMCC, которая занимается фрахтованием (соглашениями о найме судов для выполнения рейсов на оговоренный период времени).

Оказалось, что большая часть менеджерского состава компании ранее работала в российском концерне “Уралхим”.

Также ранее на официальном корпоративном веб-сайте Quest Group находились логотипы компаний "Уралхим" и "Уралкалий", однако пока они отсутствуют.

Также с платформы онлайн-бронирования исчезло заявление о том, что фрахтование "поддерживается грузами Uralkali Trading, Uralchem ​​Trading, SIB Anthracite Group, Elgacoal".

Итак, сотрудничают ли дочерние компании “Уралхима” и Quest Group DMCC - точно неизвестно. Однако факт того, что ОАЭ не наложило санкции на страну-агрессора, а Дубай стал столицей “отмывания” российских денег, может косвенно указывать на то, что сотрудничество рф и ОАЭ по фрахтованию продукции и транспортировке ее в дальнейшем в другие страны - продолжается.

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