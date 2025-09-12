$41.210.09
11 вересня, 19:17 • 13624 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 28495 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 38979 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 24335 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 21360 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 27829 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 15724 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 17085 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 14992 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14888 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
За добу зафіксовано 195 бойових зіткнень, ворог скинув 147 керованих бомб - Генштаб

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень, ворог здійснив 82 авіаудари, скинувши 147 керованих бомб. Також було здійснено 4919 обстрілів, залучено 5960 дронів-камікадзе.

За добу зафіксовано 195 бойових зіткнень, ворог скинув 147 керованих бомб - Генштаб

Впродовж минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень: окупанти здійснили по позиціях Сил оборони та населених пунктах 82 авіаудари, зокрема скинули 147 керованих бомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також було здійснено 4919 обстрілів, з них 111 - із реактивних систем залпового вогню. Ворог залучив для ураження 5960 дронів-камікадзе.

Було завдано авіаударів по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне Запорізької області і Одрадокам’янка Херсонської області.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося п’ять бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки, Загризового, Голубівки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Торське, Шандриголове, Дробишеве, Колодязі, в напрямку населених пунктів Ямпіль, Середнє, Ставки.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив 18 атак на позиції Сил оборони у районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення в районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Катеринівка, Русин Яр, Маяк, Софіївка, Полтавка.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 60 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Миколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка, Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку Покровська.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки на позиції поблизу населених пунктів Піддубне, Ялта, Соснівка, Іванівка, Філія, Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Полтавка та в напрямку Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив один штурм позицій наших захисників у районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати російських загарбників минулої доби склали 890 осіб.

Нагадаємо

11 вересня російська армія завдала 440 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула в Пологівському районі.

Євген Устименко

Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Херсонська область
Куп'янськ