За сутки зафиксировано 195 боевых столкновений, враг сбросил 147 управляемых бомб - Генштаб

$41.210.09
48.240.05
ukenru
11 сентября, 19:17 • 13541 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 28336 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 38750 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 24225 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 21272 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 27678 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 15696 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 17080 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14987 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14885 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3м/с
55%
755мм
Популярные новости
На Волыни с самолета упал боеприпас на жилой дом - СМИ11 сентября, 20:02 • 10762 просмотра
На войне погиб львовский актер театров Андрей Синишин11 сентября, 22:39 • 3884 просмотра
Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются23:40 • 8580 просмотра
Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС01:20 • 7656 просмотра
Тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали в Польшу с 28 августа01:21 • 7834 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 38750 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 27678 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 41525 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 54105 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 114688 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 15849 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 41525 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 27006 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 34698 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 99812 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Нью-Йорк Таймс
Фокс Ньюс
Saab JAS 39 Gripen

За сутки зафиксировано 195 боевых столкновений, враг сбросил 147 управляемых бомб - Генштаб

Киев • УНН

 • 18 просмотра

За прошедшие сутки зафиксировано 195 боевых столкновений, враг совершил 82 авиаудара, сбросив 147 управляемых бомб. Также было совершено 4919 обстрелов, задействовано 5960 дронов-камикадзе.

За сутки зафиксировано 195 боевых столкновений, враг сбросил 147 управляемых бомб - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 195 боевых столкновений: оккупанты совершили по позициям Сил обороны и населенным пунктам 82 авиаудара, в том числе сбросили 147 управляемых бомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также было совершено 4919 обстрелов, из них 111 - из реактивных систем залпового огня. Враг задействовал для поражения 5960 дронов-камикадзе.

Были нанесены авиаудары по районам населенных пунктов Белогорье, Зализничное Запорожской области и Одрадокаменка Херсонской области.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки, Загрызового, Голубовки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Торское, Шандриголово, Дробышево, Колодязи, в направлении населенных пунктов Ямполь, Среднее, Ставки.

На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил 18 атак на позиции Сил обороны в районах Григоровки, Серебрянки, Дроновки, Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Катериновка, Русин Яр, Маяк, Софиевка, Полтавка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 60 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Николаевка, Молодецкое, Новоукраинка, Проминь, Никаноровка, Маяк, Новоекономическое, Родинское, Миролюбовка, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Муравка, Дачное, Филиал и в направлении Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 33 атаки на позиции вблизи населенных пунктов Поддубное, Ялта, Сосновка, Ивановка, Филиал, Зеленый Гай, Толстой, Малеевка, Камышеваха, Ольговское, Полтавка и в направлении Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг совершил один штурм позиций наших защитников в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 890 человек.

Напомним

11 сентября российская армия нанесла 440 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов один человек погиб в Пологовском районе.

Евгений Устименко

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Херсонская область
Купянск