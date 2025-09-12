За сутки зафиксировано 195 боевых столкновений, враг сбросил 147 управляемых бомб - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 195 боевых столкновений: оккупанты совершили по позициям Сил обороны и населенным пунктам 82 авиаудара, в том числе сбросили 147 управляемых бомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также было совершено 4919 обстрелов, из них 111 - из реактивных систем залпового огня. Враг задействовал для поражения 5960 дронов-камикадзе.

Были нанесены авиаудары по районам населенных пунктов Белогорье, Зализничное Запорожской области и Одрадокаменка Херсонской области.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки, Загрызового, Голубовки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Торское, Шандриголово, Дробышево, Колодязи, в направлении населенных пунктов Ямполь, Среднее, Ставки.

На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил 18 атак на позиции Сил обороны в районах Григоровки, Серебрянки, Дроновки, Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Катериновка, Русин Яр, Маяк, Софиевка, Полтавка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 60 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Николаевка, Молодецкое, Новоукраинка, Проминь, Никаноровка, Маяк, Новоекономическое, Родинское, Миролюбовка, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Муравка, Дачное, Филиал и в направлении Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 33 атаки на позиции вблизи населенных пунктов Поддубное, Ялта, Сосновка, Ивановка, Филиал, Зеленый Гай, Толстой, Малеевка, Камышеваха, Ольговское, Полтавка и в направлении Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг совершил один штурм позиций наших защитников в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 890 человек.

Напомним

11 сентября российская армия нанесла 440 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов один человек погиб в Пологовском районе.