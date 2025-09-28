За добу відбулося 109 бойових зіткнень та сотні ударів: Сили оборони стримують ворожі штурми - Генштаб

Від початку цієї доби відбулося 109 бойових зіткнень. Загарбники завдали одного ракетного удару та 58 авіаційних ударів, застосували 50 ракет, скинули 108 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2706 дрони-камікадзе та здійснили 3391 обстріл позицій наших військ і населених пунктів. Про це пише УНН із посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили шість штурмових дій окупантів, ще один бій триває.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та Кам’янка, на даний час три боєзіткнення продовжуються.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили три штурмові дії, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Куп’янськ та Загризове, одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники чотири рази атакували позиції українців у районах населених пунктів Торське, Дерилове, Шандриголове та в напрямку населеного пункту Ставки.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів намагався прорватися поблизу Федорівки, Григорівки, Серебрянки та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Щербинівки, Степанівки, Плещіївки, Полтавки, Олександро-Калинового та Русиного Яру. Два боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку російські підрозділи 41 раз намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Никанорівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоекономічне, Філія та в напрямку Мирнограду, Родинського, Балагану.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 10 ворожих атак на позиції наших військ у районі населених пунктів Тернове, Піддубне, Маліївка, Новомиколаївка, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове, ще три бойових зіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві ворожі атаки в районі Полтавки. Авіація противника вдарила по Залізничному та Новоселівці.

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник здійснив дві безрезультатні спроби наступу, зазнав втрат. В той же час, ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Ольгівка.

