За добу відбулося 109 бойових зіткнень та сотні ударів: Сили оборони стримують ворожі штурми - Генштаб

$41.490.00
48.710.00
ukenru
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 24165 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 43562 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 31788 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 33535 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 58097 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 69031 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 89446 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 146848 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 56225 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 49168 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
Королівська родина не хоче бачити принца Ендрю та Сару Фергюсон на Різдво через скандал з Епштейном - Daily Mail28 вересня, 12:14 • 5110 перегляди
Парламентські вибори у Молдові визнані такими, що відбулися – ЦВК28 вересня, 13:05 • 20019 перегляди
Зеленський анонсував "мегаугоду" зі США на постачання озброєнь вартістю $90 млрд – Politico28 вересня, 14:04 • 7320 перегляди
Більший ніж у Сан-Франциско: у Китаї відкрили найвищий у світі міст через ущелину "тріщина Землі"Video28 вересня, 14:14 • 6076 перегляди
Пішов по гриби й не повернувся: на Львівщини у лісі знайшли тіло грибника 28 вересня, 14:23 • 10676 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 54017 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 146850 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 68889 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 78699 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 79099 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Джей Ді Венс
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Німеччина
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 27395 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 89448 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 47857 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 52297 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 53755 перегляди
Актуальне
The Times
Facebook
Fox News
Bild
MIM-104 Patriot

За добу відбулося 109 бойових зіткнень та сотні ударів: Сили оборони стримують ворожі штурми - Генштаб

Київ • УНН

 • 668 перегляди

Від початку доби зафіксовано 109 бойових зіткнень, ворог здійснив один ракетний та 58 авіаційних ударів. Застосовано 50 ракет, 108 керованих авіабомб, 2706 дрони-камікадзе та 3391 обстріл позицій.

За добу відбулося 109 бойових зіткнень та сотні ударів: Сили оборони стримують ворожі штурми - Генштаб

Від початку цієї доби відбулося 109 бойових зіткнень. Загарбники завдали одного ракетного удару та 58 авіаційних ударів, застосували 50 ракет, скинули 108 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2706 дрони-камікадзе та здійснили 3391 обстріл позицій наших військ і населених пунктів. Про це пише УНН із посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Деталі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили шість штурмових дій окупантів, ще один бій триває.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та Кам’янка, на даний час три боєзіткнення продовжуються.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили три штурмові дії, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Куп’янськ та Загризове, одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники чотири рази атакували позиції українців у районах населених пунктів Торське, Дерилове, Шандриголове та в напрямку населеного пункту Ставки.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів намагався прорватися поблизу Федорівки, Григорівки, Серебрянки та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони.  Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Щербинівки, Степанівки, Плещіївки, Полтавки, Олександро-Калинового та Русиного Яру. Два боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку російські підрозділи 41 раз намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Никанорівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоекономічне, Філія та в напрямку Мирнограду, Родинського, Балагану.  

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 10 ворожих атак на позиції наших військ у районі населених пунктів Тернове, Піддубне, Маліївка, Новомиколаївка, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове, ще три бойових зіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві ворожі атаки в районі Полтавки. Авіація противника вдарила по Залізничному та Новоселівці.

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник здійснив дві безрезультатні спроби наступу, зазнав втрат. В той же час, ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Ольгівка.

Ворог намагається просунутися в районі Ямполя: Сили оборони спростували фейк28.09.25, 21:30 • 1990 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Вовчанськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Куп'янськ