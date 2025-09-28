Ворог намагається просунутися в районі Ямполя: Сили оборони спростували фейк

$41.490.00
48.710.00
ukenru
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 23230 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 41506 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 30672 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 32611 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 57263 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 68667 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 88910 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 146054 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 56113 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 48983 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
Масована атака рф на Київщину: кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 31, серед них троє дітейPhoto28 вересня, 10:08 • 19835 перегляди
Київ після масованої атаки: Ігнат закликає не поширювати відео з уламками28 вересня, 10:53 • 12584 перегляди
Парламентські вибори у Молдові визнані такими, що відбулися – ЦВК28 вересня, 13:05 • 19147 перегляди
Зеленський анонсував "мегаугоду" зі США на постачання озброєнь вартістю $90 млрд – Politico28 вересня, 14:04 • 5470 перегляди
Пішов по гриби й не повернувся: на Львівщини у лісі знайшли тіло грибника 14:23 • 9618 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 53271 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 146054 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 68351 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 78185 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 78616 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Марк Рютте
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Запоріжжя
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 27096 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 88911 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 47614 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 52067 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 53540 перегляди
Актуальне
The Times
Facebook
Fox News
Bild
MIM-104 Patriot

Ворог намагається просунутися в районі Ямполя: Сили оборони спростували фейк

Київ • УНН

 • 1272 перегляди

Російські війська безуспішно намагаються покращити тактичне положення в районі Ямполя. Пропагандистські ресурси поширюють неправдиву інформацію про нібито просування окупантів, але Ямпіль залишається під контролем Сил оборони України.

Ворог намагається просунутися в районі Ямполя: Сили оборони спростували фейк

Російські війська намагаються покращити тактичне положення в районі населеного пункту Ямпіль, проте їхні спроби залишаються безрезультатними. Про це повідомили у 11 армійському корпусі, передає УНН.

Деталі

За даними військових, для підтримки наступальних дій російські пропагандистські ресурси поширюють неправдиву інформацію про нібито просування окупантів у районі Ямполя.

Такі повідомлення мають характер інформаційно-психологічного впливу та спрямовані на дезінформацію населення і посів паніки.

Наразі Ямпіль перебуває під контролем Сил оборони України, а всі ворожі диверсійно-розвідувальні групи своєчасно виявляються та знешкоджуються. Жодних тактичних успіхів противник не досяг.

Генштаб: 82 бойові зіткнення на фронті, ворог активно діє на Торецькому та Покровському напрямках27.09.25, 16:58 • 5284 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Збройні сили України