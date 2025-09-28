Ворог намагається просунутися в районі Ямполя: Сили оборони спростували фейк
Київ • УНН
Російські війська безуспішно намагаються покращити тактичне положення в районі Ямполя. Пропагандистські ресурси поширюють неправдиву інформацію про нібито просування окупантів, але Ямпіль залишається під контролем Сил оборони України.
Російські війська намагаються покращити тактичне положення в районі населеного пункту Ямпіль, проте їхні спроби залишаються безрезультатними. Про це повідомили у 11 армійському корпусі, передає УНН.
Деталі
За даними військових, для підтримки наступальних дій російські пропагандистські ресурси поширюють неправдиву інформацію про нібито просування окупантів у районі Ямполя.
Такі повідомлення мають характер інформаційно-психологічного впливу та спрямовані на дезінформацію населення і посів паніки.
Наразі Ямпіль перебуває під контролем Сил оборони України, а всі ворожі диверсійно-розвідувальні групи своєчасно виявляються та знешкоджуються. Жодних тактичних успіхів противник не досяг.
