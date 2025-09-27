$41.490.00
26 вересня, 14:33 • 47400 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 93416 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 38729 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 37830 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 35893 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 26166 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 50621 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 52422 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 49987 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 30476 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Генштаб: 82 бойові зіткнення на фронті, ворог активно діє на Торецькому та Покровському напрямках

Київ • УНН

 • 644 перегляди

З початку доби зафіксовано 82 бойові зіткнення вздовж усієї лінії фронту. Ворог активно атакує на Торецькому та Покровському напрямках, здійснивши 28 та 13 спроб наступу відповідно.

Генштаб: 82 бойові зіткнення на фронті, ворог активно діє на Торецькому та Покровському напрямках

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту становить 82. Ворог активно діє на Торецькому та Покровському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили три атаки загарбників. Також ворог завдав 7 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 23 керовані авіаційні бомби, та здійснив 126 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Три атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та у бік Дорошівки на Південно-Слобожанському напрямку, ще одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався просунутись на позиції українських підрозділів, у районі населеного пункту Петропавлівка та у бік Піщаного й Богуславки.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор сім разів атакував у районах населених пунктів Колодязі та Торське. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три спроби просування ворога поблизу Федорівки та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони у бік Ступочок, отримав відсіч.

На Торецькому напрямку сьогодні загарбник 13 разів намагався йти вперед у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру. Ворожа авіація КАБами вдарила по Костянтинівці.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 28 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне. Одне боєзіткнення продовжується дотепер.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Січневе, Новоселівка, Соснівка, Маліївка, Новомиколаївка, Березове та Новогригорівка. Шість з тринадцяти наступальних дій ворога відбито, ще сім боєзіткнень триває.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили три спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Полтавки, ще два боєзіткнення тривають. Авіація противника вдарила по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку загарбники п’ять разів намагалися просунутися в районі Степового, Кам’янського та у бік Новоандріївки, отримали відсіч.

На Придніпровському напрямку противник здійснив безрезультатну спробу наступу, зазнав втрат. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Миколаївка.

армія рф втратила майже тисячу військових, десятки одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ27.09.25, 07:43 • 3002 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Україна