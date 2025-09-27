Генштаб: 82 боевых столкновения на фронте, враг активно действует на Торецком и Покровском направлениях

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 82. Враг активно действует на Торецком и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили три атаки захватчиков. Также враг нанес 7 авиационных ударов, применив при этом 23 управляемые авиационные бомбы, и совершил 126 обстрелов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

Три атаки отбили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и в сторону Дорошовки на Южно-Слобожанском направлении, еще одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении враг трижды пытался продвинуться на позиции украинских подразделений, в районе населенного пункта Петропавловка и в сторону Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении сегодня агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Колодези и Торское. Сейчас продолжается четыре боестолкновения.

На Северском направлении Силы обороны отбили три попытки продвижения врага вблизи Федоровки и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны в сторону Ступочек, получил отпор.

На Торецком направлении сегодня захватчик 13 раз пытался идти вперед в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра. Вражеская авиация КАБами ударила по Константиновке.

На Покровском направлении сегодня враг 28 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Новоекономическое, Николаевка, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Котляровка и Дачное. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Новопавловском направлении наши защитники отбивали атаки врага в районах населенных пунктов Снежное, Новоселовка, Сосновка, Малеевка, Новониколаевка, Березовое и Новогригоровка. Шесть из тринадцати наступательных действий врага отбиты, еще семь боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Полтавки, еще два боестолкновения продолжаются. Авиация противника ударила по Белогорью.

На Ореховском направлении захватчики пять раз пытались продвинуться в районе Степного, Каменского и в сторону Новоандреевки, получили отпор.

На Приднепровском направлении противник совершил безрезультатную попытку наступления, понес потери. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Николаевка.

армия РФ потеряла почти тысячу военных, десятки единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ