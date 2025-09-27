Генштаб: 82 боевых столкновения на фронте, враг активно действует на Торецком и Покровском направлениях

$41.490.00
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Киев рассматривает аренду отелей для пострадавших от атак и урегулирование выплат27 сентября, 04:31
Украину накроет холодная воздушная масса: дожди, сильный ветер и заморозки 27 сентябряPhoto27 сентября, 05:02
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00
В российской чувашии заявили об атаке дронов на нефтеперекачивающую станцию27 сентября, 06:40
Международный паралимпийский комитет отменил частичное отстранение россии и беларуси08:28
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT13:37
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47
Генштаб: 82 боевых столкновения на фронте, враг активно действует на Торецком и Покровском направлениях

Киев • УНН

 • 374 просмотра

С начала суток зафиксировано 82 боевых столкновения вдоль всей линии фронта. Враг активно атакует на Торецком и Покровском направлениях, совершив 28 и 13 попыток наступления соответственно.

Генштаб: 82 боевых столкновения на фронте, враг активно действует на Торецком и Покровском направлениях

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 82. Враг активно действует на Торецком и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили три атаки захватчиков. Также враг нанес 7 авиационных ударов, применив при этом 23 управляемые авиационные бомбы, и совершил 126 обстрелов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

Три атаки отбили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и в сторону Дорошовки на Южно-Слобожанском направлении, еще одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении враг трижды пытался продвинуться на позиции украинских подразделений, в районе населенного пункта Петропавловка и в сторону Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении сегодня агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Колодези и Торское. Сейчас продолжается четыре боестолкновения.

На Северском направлении Силы обороны отбили три попытки продвижения врага вблизи Федоровки и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны в сторону Ступочек, получил отпор.

На Торецком направлении сегодня захватчик 13 раз пытался идти вперед в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра. Вражеская авиация КАБами ударила по Константиновке.

На Покровском направлении сегодня враг 28 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Новоекономическое, Николаевка, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Котляровка и Дачное. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Новопавловском направлении наши защитники отбивали атаки врага в районах населенных пунктов Снежное, Новоселовка, Сосновка, Малеевка, Новониколаевка, Березовое и Новогригоровка. Шесть из тринадцати наступательных действий врага отбиты, еще семь боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Полтавки, еще два боестолкновения продолжаются. Авиация противника ударила по Белогорью.

На Ореховском направлении захватчики пять раз пытались продвинуться в районе Степного, Каменского и в сторону Новоандреевки, получили отпор.

На Приднепровском направлении противник совершил безрезультатную попытку наступления, понес потери. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Николаевка.

армия РФ потеряла почти тысячу военных, десятки единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ27.09.25, 07:43 • 2976 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Украина