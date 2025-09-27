армия РФ потеряла почти тысячу военных, десятки единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
В течение 26 сентября российская армия потеряла по меньшей мере 970 военных, 39 артиллерийских систем и 1 танк. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.25 составили около 1107400 человек.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1107400 (+970) человек;
- танков – 11204 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23288 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 33186 (+39) ед;
- РСЗО – 1502 (+1) ед;
- средства ПВО – 1223 (+1) ед;
- самолетов – 427 (+0) ед;
- вертолетов – 345 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 63931 (+362)
- крылатые ракеты – 3747 (+0);
- корабли / катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 62909 (+91);
- специальная техника – 3977 (+2).
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
Напомним
С начала суток 26 сентября на фронте произошло 160 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении, где Силы обороны отбили 39 вражеских атак, ликвидировав 156 российских оккупантов.
