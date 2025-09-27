Генштаб зафіксував впродовж доби 160 бойових зіткнень

$41.490.08
48.710.05
ukenru
26 вересня, 14:33 • 21752 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 40799 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 20601 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 20910 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 23369 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 22172 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 37670 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 41610 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 45659 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 29073 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
86%
762мм
Популярнi новини
Ворожий БпЛА влучив у дах меблевого магазину в Харкові, є постраждалі26 вересня, 15:06 • 5060 перегляди
Україна врятувала ще трьох молодих людей з окупації: в ОП розкрили деталі26 вересня, 15:36 • 6080 перегляди
Кількість постраждалих від удару ворожого БпЛА у Харкові зросла до чотирьох26 вересня, 15:48 • 6878 перегляди
Зараз на столі вигідна для України угода про мир, якщо вони не погодяться, то росія захопить всю країну - лукашенко 26 вересня, 16:04 • 7284 перегляди
Змушують битися до смерті або кидають в ями без води та їжі: окупанти сформували мобільні групи для розправи над дезертирами26 вересня, 16:16 • 6162 перегляди
Публікації
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 40801 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 29104 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 37670 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 41610 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 45660 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петер Сіярто
Рустем Умєров
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Данія
Реклама
УНН Lite
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 21749 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 28152 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 33841 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 36565 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 44342 перегляди
Актуальне
Facebook
Північний потік
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Генштаб зафіксував впродовж доби 160 бойових зіткнень

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Від початку доби 26 вересня на фронті відбулось 160 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 39 ворожих атак, ліквідувавши 156 російських окупантів.

Генштаб зафіксував впродовж доби 160 бойових зіткнень

Від початку доби 26 вересня на фронті відбулось 160 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 39 ворожих атак, ліквідувавши 156 російських окупантів. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу Збройних Сил України від 26.09.2025 року.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією, станом на 22:00 від 26.09.2025 на російсько-українському фронті відбулося 160 бойових зіткнень.

Загарбники завдали одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 101 керовану авіабомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2000 дронів-камікадзе та здійснили 3277 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- йдеться у звіті.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів. Також ворог завдав сім авіаційних ударів, застосувавши 18 керованих авіабомб, та здійснив 126 обстрілів, з яких 12 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві марні штурмові дії, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у напрямку населених пунктів Піщане та Новоселівка.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 19 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Зарічне, Торське та Дерилове. 

На Сіверському напрямку ворог вісім разів намагався прорватися в районі Григорівки та у напрямку Дронівки. 

На Краматорському напрямку зафіксовано шість бойових зіткнень, підрозділи противника намагалися просунутися поблизу Ямполя та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 24 рази атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та Полтавка. 

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Володимирівка, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія. 

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 156 окупантів, з яких 94 – безповоротно. Наші захисники знищили дев’ять одиниць автомобільного транспорту, артилерійську систему та 19 безпілотних літальних апаратів. Також значно пошкоджено одну артилерійську систему та вісім місць укриття живої сили противника

- звітує Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Комишуваха та Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили п’ять ворожих спроб просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили дві атаки ворога поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту, успіху не мав.

російські війська досягли успіху на трьох напрямках фронту - DeepState26.09.25, 23:43 • 790 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна