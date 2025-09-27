Генштаб зафіксував впродовж доби 160 бойових зіткнень

Від початку доби 26 вересня на фронті відбулось 160 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 39 ворожих атак, ліквідувавши 156 російських окупантів. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу Збройних Сил України від 26.09.2025 року.

Згідно з оперативною інформацією, станом на 22:00 від 26.09.2025 на російсько-українському фронті відбулося 160 бойових зіткнень.

Загарбники завдали одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 101 керовану авіабомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2000 дронів-камікадзе та здійснили 3277 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів - йдеться у звіті.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів. Також ворог завдав сім авіаційних ударів, застосувавши 18 керованих авіабомб, та здійснив 126 обстрілів, з яких 12 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві марні штурмові дії, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у напрямку населених пунктів Піщане та Новоселівка.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 19 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Зарічне, Торське та Дерилове.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів намагався прорватися в районі Григорівки та у напрямку Дронівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість бойових зіткнень, підрозділи противника намагалися просунутися поблизу Ямполя та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 24 рази атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та Полтавка.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Володимирівка, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 156 окупантів, з яких 94 – безповоротно. Наші захисники знищили дев’ять одиниць автомобільного транспорту, артилерійську систему та 19 безпілотних літальних апаратів. Також значно пошкоджено одну артилерійську систему та вісім місць укриття живої сили противника - звітує Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Комишуваха та Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили п’ять ворожих спроб просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили дві атаки ворога поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту, успіху не мав.

