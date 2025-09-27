$41.490.08
26 сентября, 14:33 • 21456 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 40190 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 20400 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 20719 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 23231 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 22115 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 37509 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 41476 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 45537 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 29056 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Генштаб зафиксировал за сутки 160 боевых столкновений

Киев • УНН

 • 180 просмотра

С начала суток 26 сентября на фронте произошло 160 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении, где Силы обороны отбили 39 вражеских атак, ликвидировав 156 российских оккупантов.

Генштаб зафиксировал за сутки 160 боевых столкновений

С начала суток 26 сентября на фронте произошло 160 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении, где Силы обороны отбили 39 вражеских атак, ликвидировав 156 российских оккупантов. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 26.09.2025 года.

Детали

Согласно оперативной информации, по состоянию на 22:00 26.09.2025 на российско-украинском фронте произошло 160 боевых столкновений.

Захватчики нанесли один ракетный и 50 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 101 управляемую авиабомбу. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 2000 дронов-камикадзе и совершили 3277 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в отчете.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили семь штурмовых действий оккупантов. Также враг нанес семь авиационных ударов, применив 18 управляемых авиабомб, и совершил 126 обстрелов, из которых 12 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников и получил отпор вблизи Волчанска.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили две тщетные штурмовые действия, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Песчаное и Новоселовка.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 19 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Колодези, Шандриголово, Заречное, Торское и Дерилово.

На Северском направлении враг восемь раз пытался прорваться в районе Григорьевки и в направлении Дроновки.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений, подразделения противника пытались продвинуться вблизи Ямполя и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении россияне 24 раза атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и Полтавка.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 43 раза пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Владимировка, Красный Лиман, Родинское, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Балаган, Филиал.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении обезврежено 156 оккупантов, из которых 94 – безвозвратно. Наши защитники уничтожили девять единиц автомобильного транспорта, артиллерийскую систему и 19 беспилотных летательных аппаратов. Также значительно повреждены одна артиллерийская система и восемь мест укрытия живой силы противника

- отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 19 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Январское, Сосновка, Камышеваха и Калиновское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отбили две атаки врага вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста, успеха не имел.

российские войска добились успеха на трех направлениях фронта - DeepState26.09.25, 23:43 • 736 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина