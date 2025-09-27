армія рф втратила майже тисячу військових, десятки одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
Протягом 26 вересня російська армія втратила щонайменше 970 військових, 39 артилерійських систем та 1 танк. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.25 склали близько 1107400 осіб.
Протягом доби 26 вересня армія рф втратила щонайменше 970 військових. Також українські захисники знищили 39 артилерійських систем і 1 танк ворога. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний Штаб Збройних Сил України.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1107400 (+970) осіб;
- танків – 11204 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23288 (+1) од;
- артилерійських систем – 33186 (+39) од;
- РСЗВ – 1502 (+1) од;
- засоби ППО – 1223 (+1) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 345 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63931 (+362)
- крилаті ракети – 3747 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62909 (+91);
- спеціальна техніка – 3977 (+2).
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
Нагадаємо
Від початку доби 26 вересня на фронті відбулось 160 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 39 ворожих атак, ліквідувавши 156 російських окупантів.
Зеленський заслухав доповідь про ситуацію на фронті: звільнено 168,8 км² території26.09.25, 15:51 • 2620 переглядiв