армія рф втратила майже тисячу військових, десятки одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ

26 вересня, 14:33 • 31340 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 60234 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 26561 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 26288 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 27437 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 23452 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 41767 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 45093 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 48958 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 29593 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
З 1 жовтня призначатимуть субсидії на опалювальний сезон: кому потрібно оновити документи26 вересня, 20:32 • 2972 перегляди
Секретар РНБО закликав збільшувати частку контрактників у війську серед 18-24 річних26 вересня, 21:04 • 4354 перегляди
В Україні завершують "лісову" реформу: які зміни чекають на "Ліси України"26 вересня, 21:25 • 13112 перегляди
Доцентка Одеського університету коригувала російські атаки та вербувала військових ЗСУPhoto26 вересня, 22:52 • 15924 перегляди
На ТОТ почали зачинятися паливні заправки - ЦНС00:17 • 11210 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 60249 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 33027 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 41775 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 45096 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 48960 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петер Сіярто
Рустем Умєров
Денис Шмигаль
Україна
Угорщина
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Данія
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 31345 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 30276 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 35827 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 38392 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 46101 перегляди
Truth Social
The Washington Post
Financial Times
Джеймс Вебб (телескоп)
The New York Times

армія рф втратила майже тисячу військових, десятки одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 596 перегляди

Протягом 26 вересня російська армія втратила щонайменше 970 військових, 39 артилерійських систем та 1 танк. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.25 склали близько 1107400 осіб.

армія рф втратила майже тисячу військових, десятки одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ

Протягом доби 26 вересня армія рф втратила щонайменше 970 військових. Також українські захисники знищили 39 артилерійських систем і 1 танк ворога. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний Штаб Збройних Сил України.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1107400 (+970) осіб;
    • танків – 11204 (+1) од;
      • бойових броньованих машин – 23288 (+1) од;
        • артилерійських систем – 33186 (+39) од;
          • РСЗВ – 1502 (+1) од;
            • засоби ППО – 1223 (+1) од;
              • літаків – 427 (+0) од;
                • гелікоптерів – 345 (+0);
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63931 (+362)
                    • крилаті ракети – 3747 (+0);
                      • кораблі / катери – 28 (+0);
                        • підводні човни – 1 (+0);
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 62909 (+91);
                            • спеціальна техніка – 3977 (+2).

                              В Генштабі додали, що дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Від початку доби 26 вересня на фронті відбулось 160 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 39 ворожих атак, ліквідувавши 156 російських окупантів.

                              Зеленський заслухав доповідь про ситуацію на фронті: звільнено 168,8 км² території26.09.25, 15:51 • 2620 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Збройні сили України
                              Україна