Враг пытается продвинуться в районе Ямполя: Силы обороны опровергли фейк
Киев • УНН
Российские войска безуспешно пытаются улучшить тактическое положение в районе Ямполя. Пропагандистские ресурсы распространяют неправдивую информацию о якобы продвижении оккупантов, но Ямполь остается под контролем Сил обороны Украины.
Российские войска пытаются улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Ямполь, однако их попытки остаются безрезультатными. Об этом сообщили в 11 армейском корпусе, передает УНН.
Детали
По данным военных, для поддержки наступательных действий российские пропагандистские ресурсы распространяют ложную информацию о якобы продвижении оккупантов в районе Ямполя.
Такие сообщения носят характер информационно-психологического воздействия и направлены на дезинформацию населения и посев паники.
Сейчас Ямполь находится под контролем Сил обороны Украины, а все вражеские диверсионно-разведывательные группы своевременно выявляются и обезвреживаются. Никаких тактических успехов противник не достиг.
