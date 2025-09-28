За сутки произошло 109 боевых столкновений и сотни ударов: Силы обороны сдерживают вражеские штурмы - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток зафиксировано 109 боевых столкновений, враг совершил один ракетный и 58 авиационных ударов. Применено 50 ракет, 108 управляемых авиабомб, 2706 дронов-камикадзе и 3391 обстрел позиций.
Подробности
На Северно-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили шесть штурмовых действий оккупантов, еще один бой продолжается.
На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное и Каменка, в настоящее время три боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении вражеские подразделения совершили три штурмовых действия, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Купянск и Загрызово, одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики четыре раза атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Торское, Дерилово, Шандриголово и в направлении населенного пункта Ставки.
На Северском направлении враг восемь раз пытался прорваться вблизи Федоровки, Григоровки, Серебрянки и в сторону Ямполя и Дроновки.
На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение, подразделения противника пытались продвинуться в сторону Предтечино.
На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Щербиновки, Степановки, Плещеевки, Полтавки, Александро-Калиново и Русиного Яра. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении российские подразделения 41 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Никаноровка, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоекономическое, Филиа и в направлении Мирнограда, Родинского, Балагана.
На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 10 вражеских атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Терновое, Поддубное, Малеевка, Новониколаевка, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки в районе Полтавки. Авиация противника ударила по Зализничному и Новоселовке.
На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлении противник совершил две безрезультатные попытки наступления, понес потери. В то же время, враг нанес авиационный удар по населенному пункту Ольговка.
