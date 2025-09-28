$41.490.00
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 24012 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 43234 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 31616 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 33404 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 57989 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 68999 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 89391 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 146744 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 56214 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 49145 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Актуальное
Таймс
Facebook
Фокс Ньюс
Бильд
MIM-104 Patriot

За сутки произошло 109 боевых столкновений и сотни ударов: Силы обороны сдерживают вражеские штурмы - Генштаб

Киев • УНН

 • 496 просмотра

С начала суток зафиксировано 109 боевых столкновений, враг совершил один ракетный и 58 авиационных ударов. Применено 50 ракет, 108 управляемых авиабомб, 2706 дронов-камикадзе и 3391 обстрел позиций.

За сутки произошло 109 боевых столкновений и сотни ударов: Силы обороны сдерживают вражеские штурмы - Генштаб

С начала этих суток произошло 109 боевых столкновений. Захватчики нанесли один ракетный удар и 58 авиационных ударов, применили 50 ракет, сбросили 108 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 2706 дронов-камикадзе и совершили 3391 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Подробности

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили шесть штурмовых действий оккупантов, еще один бой продолжается.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное и Каменка, в настоящее время три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили три штурмовых действия, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Купянск и Загрызово, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики четыре раза атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Торское, Дерилово, Шандриголово и в направлении населенного пункта Ставки.

На Северском направлении враг восемь раз пытался прорваться вблизи Федоровки, Григоровки, Серебрянки и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение, подразделения противника пытались продвинуться в сторону Предтечино.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Щербиновки, Степановки, Плещеевки, Полтавки, Александро-Калиново и Русиного Яра. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении российские подразделения 41 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Никаноровка, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоекономическое, Филиа и в направлении Мирнограда, Родинского, Балагана.  

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 10 вражеских атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Терновое, Поддубное, Малеевка, Новониколаевка, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки в районе Полтавки. Авиация противника ударила по Зализничному и Новоселовке.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник совершил две безрезультатные попытки наступления, понес потери. В то же время, враг нанес авиационный удар по населенному пункту Ольговка.

Враг пытается продвинуться в районе Ямполя: Силы обороны опровергли фейк28.09.25, 21:30 • 1918 просмотров

Вероника Марченко

