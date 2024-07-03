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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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З початку липня внаслідок збройної агресії рф травмувались ще шестеро дітей

Київ • УНН

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Ще шестеро дітей були поранені внаслідок російських обстрілів в Україні в період з 1 по 3 липня, в результаті чого загальна кількість постраждалих дітей з початку повномасштабного вторгнення росії перевищила 1984.

З початку липня внаслідок збройної агресії рф травмувались ще шестеро дітей

Ще шестеро дітей  отримали поранення внаслідок обстрілів російських військ 1-2 липня. Станом на ранок 3 липня через повномасштабну збройну агресію рф в Україні постраждало понад 1984 маленьких українці. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН

За даними прокурорів, протягом липня, постраждало 6 дітей: 

  • 2 липня внаслідок обстрілу м. Харкова поранення отримали 12-річна дівчинка та 15-річний підліток.
  • 2 липня внаслідок обстрілу м. Нікополь Дніпропетровської області поранено двох хлопців віком 9 та 17 років.
  • 1 липня внаслідок обстрілу с. Новодмитрівка Донецької області поранено 12-річну дівчинку.
  • 1 липня внаслідок обстрілу м. Дніпро поранення отримав 14-річний підліток.

Загалом станом на ранок 3 липня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 555 дітей загинули та понад 1429 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 552, Харківській - 402, Херсонській - 154, Дніпропетровській - 155, Київській - 131, Запорізькій - 121.

Корнієнко зустрівся з Президентом ПАРЄ: обговорили повернення українських дітей та визволення полонених01.07.24, 16:57 • 41957 переглядiв

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