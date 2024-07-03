С начала июля в результате вооруженной агрессии рф травмировались еще шестеро детей

Еще шестеро детей получили ранения в результате обстрелов российских войск 1-2 июля. По состоянию на утро 3 июля из-за полномасштабной вооруженной агрессии рф в Украине пострадало более 1984 маленьких украинцев. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

По данным прокуроров, в течение июля, пострадало 6 детей:

2 июля в результате обстрела г. Харькова ранения получили 12-летняя девочка и 15-летний подросток.

2 июля в результате обстрела г. Никополь Днепропетровской области ранены двое ребят в возрасте 9 и 17 лет.



1 июля в результате обстрела с. Новодмитровка Донецкой области ранена 12-летняя девочка.



1 июля в результате обстрела г. Днепр ранения получил 14-летний подросток.



Всего по состоянию на утро 3 июля 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 555 детей погибли и более 1429 получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 552, Харьковской - 402, Херсонской - 154, Днепропетровской - 155, Киевской - 131, Запорожской - 121.

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