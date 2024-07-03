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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала июля в результате вооруженной агрессии рф травмировались еще шестеро детей

С начала июля в результате вооруженной агрессии рф травмировались еще шестеро детей

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 06:51  •  3985 просмотра

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Еще шестеро детей были ранены в результате российских обстрелов в Украине в период с 1 по 3 июля, в результате чего общее количество пострадавших детей с начала полномасштабного вторжения россии превысило 1984.

Еще шестеро детей  получили ранения в результате обстрелов российских войск 1-2 июля. По состоянию на утро 3 июля из-за полномасштабной вооруженной агрессии рф в Украине пострадало более 1984 маленьких украинцев. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН

По данным прокуроров, в течение июля, пострадало 6 детей: 

  • 2 июля в результате обстрела г. Харькова ранения получили 12-летняя девочка и 15-летний подросток.
  • 2 июля в результате обстрела г. Никополь Днепропетровской области ранены двое ребят в возрасте 9 и 17 лет.
  • 1 июля в результате обстрела с. Новодмитровка Донецкой области ранена 12-летняя девочка.
  • 1 июля в результате обстрела г. Днепр ранения получил 14-летний подросток.

Всего по состоянию на утро 3 июля 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 555 детей погибли и более 1429 получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 552, Харьковской - 402, Херсонской - 154, Днепропетровской - 155, Киевской - 131, Запорожской - 121.

Корниенко встретился с Президентом ПАСЕ: обсудили возвращение украинских детей и освобождение пленных1 июля 2024, 13:57 • 40978 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
dneprДнепр
khersonskaya-oblastХерсонская область
nikopol-ukrainaНикополь, Украина
ukrainaУкраина
kievКиев
kharkivХарьков
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