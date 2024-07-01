Киев • УНН
Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко встретился с Президентом ПАСЕ Теодоросом Руксопулосом, чтобы обсудить вопросы возвращения принудительно депортированных украинских детей, освобождения военнопленных и последствия атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
Первый заместитель Главы Верховной Рады Украины Александр Корниенко встретился с Президентом ПАСЕ Теодоросом Русопулосом. Обсуждали вопросы возвращения насильно депортированных украинских детей и освобождения пленных. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, пишет УНН.
"Прежде всего, поблагодарил за постоянную поддержку Украины со стороны Совета Европы, в частности за план действий "Устойчивость, восстановление и восстановление". Обратил внимание на сосредоточение совместных усилий на таких вопросах, как: возвращение насильно депортированных украинских детей и освобождение пленных - военных и гражданских", - пишет Корниенко.
Он выразил восхищение активностью украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы и постоянное внимание к украинским вопросам в повестке дня, что является важным аспектом в поддержке справедливости. Одновременно, он ознакомил с текущей ситуацией безопасности и последствиями атак на энергетическую инфраструктуру.
"Уверен, что единство и решительные действия - залог устойчивого мира и безопасности не только в пределах нашего государства, но и во всей Европе", - добавил Корниенко.
Напомним
26 июня в ПАСЕ приняли резолюцию "Правовые и правозащитные аспекты агрессии российской федерации против Украины" в котором предлагают создать спецтрибунал по россии.