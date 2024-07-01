Первый заместитель Главы Верховной Рады Украины Александр Корниенко встретился с Президентом ПАСЕ Теодоросом Русопулосом. Обсуждали вопросы возвращения насильно депортированных украинских детей и освобождения пленных. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, пишет УНН.

"Прежде всего, поблагодарил за постоянную поддержку Украины со стороны Совета Европы, в частности за план действий "Устойчивость, восстановление и восстановление". Обратил внимание на сосредоточение совместных усилий на таких вопросах, как: возвращение насильно депортированных украинских детей и освобождение пленных - военных и гражданских", - пишет Корниенко.

Он выразил восхищение активностью украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы и постоянное внимание к украинским вопросам в повестке дня, что является важным аспектом в поддержке справедливости. Одновременно, он ознакомил с текущей ситуацией безопасности и последствиями атак на энергетическую инфраструктуру.

"Уверен, что единство и решительные действия - залог устойчивого мира и безопасности не только в пределах нашего государства, но и во всей Европе", - добавил Корниенко.

Напомним

26 июня в ПАСЕ приняли резолюцию "Правовые и правозащитные аспекты агрессии российской федерации против Украины" в котором предлагают создать спецтрибунал по россии.