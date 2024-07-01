Корнієнко зустрівся з Президентом ПАРЄ: обговорили повернення українських дітей та визволення полонених
Київ • УНН
Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зустрівся з Президентом ПАРЄ Теодоросом Руксопулосом, щоб обговорити питання повернення примусово депортованих українських дітей, звільнення військовополонених та наслідки атак на енергетичну інфраструктуру України.
Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зустрівся з Президентом ПАРЄ Теодоросом Русопулосом. Обговорювали питання повернення насильно депортованих українських дітей та визволення полонених. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
"Перш за все, подякував на постійну підтримку України з боку Ради Європи, зокрема за план дій "Стійкість, відновлення та відбудова". Звернув увагу щодо зосередження спільних зусиль на таких питаннях, як: повернення насильно депортованих українських дітей та визволення полонених — військових та цивільних", - пише Корнієнко.
Він висловив захоплення активністю української делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи та постійну увагу до українських питань у порядку денному, що є важливим аспектом у підтримці справедливості. Одночасно, він ознайомив з поточною безпековою ситуацією і наслідками атак на енергетичну інфраструктуру.
"Впевнений, що єдність та рішучі дії — запорука сталого миру та безпеки не тільки в межах нашої держави, а й у всій Європі", - додав Корнієнко.
Нагадаємо
26 червня в ПАРЄ ухвалили резолюцію "Правові та правозахисні аспекти агресії російської федерації проти України" у якому пропонують створити спецтрибунал по росії.