З північних районів Харківщини вже евакуювали 2526 людей - ОВА
Київ • УНН
2526 осіб було евакуйовано з північних районів Харківської області, де наразі відбуваються активні бойові дії, причому більшість евакуйованих прибули з Вовчанська, а решта - з інших районів, таких як Золочівський, Богодухівський та Харківський.
З північних районів Харківщини, де наразі тривають активні бойові дії, вдалося евакуювати 2526 людей. Про це під час брифінгу розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Наразі з цих напрямків вже було евакуйовано 2526 людей. Більшість - це вовчанський напрямок, трохи менше - північ, золочівський напрямок Богодухівського району, ще менше - Харківський район, липецький напрямок. Близько 70% людей евакуйованих розуміють, де вони будуть проживати, до яких місць їм потрібно добиратися. Решта 30% потребують місця тимчасового проживання
Він додав, що наразі військова адміністрація розгорнула 830 місць для розміщення евакуйованих осіб.
"За потреби ми цю цифру зможемо збільшити. У нас досягнуті домовленості з "Укрзалізницею", якщо буде масова евакуація за межі території Харківської області, ми можемо подавати окремі поїзди за окремими напрямками. Приміські поїзди у нас також курсують", - додав Синєгубов.
Нагадаємо
На півночі Харківщини тривають активні бойові дії, ворог намагається просунутися вглиб території області. Однак, ситуація повністю контрольована.