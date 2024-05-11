Из северных районов Харьковщины уже эвакуировали 2526 человек - ОГА

Из северных районов Харьковщины, где сейчас продолжаются активные боевые действия, удалось эвакуировать 2526 человек. Об этом во время брифинга рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Сейчас из этих направлений уже было эвакуировано 2526 человек. Большинство - это волчанское направление, чуть меньше - север, золочевское направление Богодуховского района, еще меньше - Харьковский район, липецкое направление. Около 70% людей эвакуированных понимают, где они будут проживать, до каких мест им нужно добираться. Остальные 30% нуждаются в месте временного проживания - сказал Синегубов.

Он добавил, что сейчас военная администрация развернула 830 мест для размещения эвакуированных лиц.

"При необходимости мы эту цифру сможем увеличить. У нас достигнуты договоренности с "Укрзализныцей", если будет массовая эвакуация за пределы территории Харьковской области, мы можем подавать отдельные поезда по отдельным направлениям. Пригородные поезда у нас также курсируют", - добавил Синегубов.

Напомним

На севере Харьковщины продолжаются активные боевые действия, враг пытается продвинуться вглубь территории области. Однако, ситуация полностью контролируется.