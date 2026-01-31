З окупованої Херсонщини повернули групу дітей: серед врятованих немовля та підлітки

$42.850.00
51.240.00
ukenru
11:48 • 5116 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 12015 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 13279 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 12857 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 16863 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 10505 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 24468 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 43574 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 48773 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 29274 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
4м/с
74%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Один із найбільших банків рф прогнозує вичерпання "заначки" росії протягом року31 січня, 04:21 • 14214 перегляди
Депутат Ужгородської міськради приховав активи на 13,8 мільйона гривень - прокуратураVideo31 січня, 05:18 • 17756 перегляди
Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"31 січня, 06:30 • 20945 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 12920 перегляди
Негода залишила без світла понад 600 міст і сіл: ситуація по областяхPhotoVideo08:22 • 10024 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
10:00 • 16852 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 48767 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 31416 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 36136 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 39395 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Молдова
Румунія
Харківська область
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo09:00 • 7138 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 12964 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 18778 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 18156 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto30 січня, 17:25 • 18241 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The New York Times
Золото

З окупованої Херсонщини повернули групу дітей: серед врятованих немовля та підлітки

Київ • УНН

 • 32 перегляди

З окупованої Херсонщини врятовано групу дітей віком від 8 місяців до 17 років. Серед них діти, яких окупанти намагалися депортувати або позбавити батьківських прав.

З окупованої Херсонщини повернули групу дітей: серед врятованих немовля та підлітки

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та завдяки зусиллям команди Save Ukraine на підконтрольну уряду територію вдалося евакуювати ще одну групу дітей із тимчасово окупованих районів Херсонської області. Загалом до безпеки повернулися неповнолітні віком від 8 місяців до 17 років, які тривалий час перебували під тиском загарбників та під загрозою незаконної депортації. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Деталі

Кожен випадок у цій групі супроводжувався грубими порушеннями прав людини з боку окупаційної влади. Зокрема, 11-річну дівчинку намагалися примусово помістити до інтернату після того, як росіяни дізналися про службу її матері в лавах ЗСУ. Жінку незаконно позбавили батьківських прав та відкрили проти неї кримінальну справу. Також серед повернутих - двоє братів 5 та 11 років, яких окупанти систематично вивозили на допити до районного центру, де піддавали приниженням та на очах дітей катували їхнього батька.

Україна повернула з полону 18-річного юнака, якому рф намагалася сфабрикувати справу07.01.26, 04:24 • 5305 переглядiв

Наразі всі діти перебувають під опікою українських фахівців, отримуючи необхідну медичну, психологічну та юридичну допомогу для реабілітації після пережитого.

Загалом від початку 2026 року спільними зусиллями держави та волонтерських організацій із ТОТ Херсонщини вдалося повернути вже 19 дітей. Процес ідентифікації та евакуації інших українських неповнолітніх, які залишаються в заручниках режиму, триває безперервно.

Зеленський про повернення викрадених рф дітей: "Це найскладніше питання, і важливо, що партнери його піднімають"29.12.25, 14:08 • 3327 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Прокудін Олександр Сергійович
благодійність
Збройні сили України
Херсонська область
Україна