З окупованої Херсонщини повернули групу дітей: серед врятованих немовля та підлітки
Київ • УНН
З окупованої Херсонщини врятовано групу дітей віком від 8 місяців до 17 років. Серед них діти, яких окупанти намагалися депортувати або позбавити батьківських прав.
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та завдяки зусиллям команди Save Ukraine на підконтрольну уряду територію вдалося евакуювати ще одну групу дітей із тимчасово окупованих районів Херсонської області. Загалом до безпеки повернулися неповнолітні віком від 8 місяців до 17 років, які тривалий час перебували під тиском загарбників та під загрозою незаконної депортації. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Деталі
Кожен випадок у цій групі супроводжувався грубими порушеннями прав людини з боку окупаційної влади. Зокрема, 11-річну дівчинку намагалися примусово помістити до інтернату після того, як росіяни дізналися про службу її матері в лавах ЗСУ. Жінку незаконно позбавили батьківських прав та відкрили проти неї кримінальну справу. Також серед повернутих - двоє братів 5 та 11 років, яких окупанти систематично вивозили на допити до районного центру, де піддавали приниженням та на очах дітей катували їхнього батька.
Наразі всі діти перебувають під опікою українських фахівців, отримуючи необхідну медичну, психологічну та юридичну допомогу для реабілітації після пережитого.
Загалом від початку 2026 року спільними зусиллями держави та волонтерських організацій із ТОТ Херсонщини вдалося повернути вже 19 дітей. Процес ідентифікації та евакуації інших українських неповнолітніх, які залишаються в заручниках режиму, триває безперервно.
