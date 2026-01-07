Україна повернула з полону 18-річного юнака, якому рф намагалася сфабрикувати справу

$42.420.13
6 січня, 19:00 • 10565 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 21049 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 82716 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 132706 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 61031 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 77774 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 60848 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 82674 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 156646 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 62617 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Популярнi новини
Я король, я продав більше Boeing, ніж будь-яка людина на Землі - Трамп6 січня, 16:26 • 6460 перегляди
У Венесуелі розпочалась хвиля репресій після арешту Мадуро6 січня, 17:15 • 5326 перегляди
росія перевиконала держзамовлення на далекобійні дрони, виробляючи понад 400 БпЛА щодня - Сирський6 січня, 17:27 • 8778 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози6 січня, 18:24 • 7784 перегляди
Глави МЗС G7 сьогодні проведуть телефонну конференцію щодо Венесуели та України6 січня, 19:53 • 4900 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 35384 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 72621 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 156646 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 100536 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 158608 перегляди
Україна повернула з полону 18-річного юнака, якому рф намагалася сфабрикувати справу

Київ • УНН

 • 24 перегляди

18-річний Богдан повернувся в Україну з російського полону. Окупанти намагалися сфабрикувати проти нього кримінальну справу, використовуючи підписані ним документи.

Україна повернула з полону 18-річного юнака, якому рф намагалася сфабрикувати справу

До України вдалося повернути ще одного юнака з російського полону. Про це повідомляє ініціатива Bring Kids Back UA, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що проти 18-річного Богдана російські силові структури намагалися сфабрикувати кримінальну справу.

Російська поліція підсунула йому документи, які він підписав, не усвідомлюючи їхнього змісту та наслідків. Згодом ці папери почали використовувати як формальну "підставу" для постійного тиску, погроз і контролю

- вказується у дописі.

Його автори підкреслюють, що така практика є черговим прикладом протиправних дій окупаційної влади, спрямованих на залякування та підкорення дітей і молоді.

За умов окупації кожне пересування становило загрозу. Численні блокпости, перевірки та ймовірність затримання змушували ретельно планувати шлях від’їзду, адже навіть незначна помилка могла призвести до втрати свободи. Попри всі ризики, Богдану вдалося вирватися з окупації та дістатися безпечної території.

"Сьогодні він уже в Україні та отримує необхідну допомогу й підтримку, щоб поступово відновлюватися після пережитого та планувати своє майбутнє", - додали правозахисники.

Нагадаємо

Наприкінці грудня з тимчасово окупованих територій України вдалося евакуювати ще одну групу дітей і підлітків.

У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф 10.12.25, 15:11 • 25693 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна