Україна повернула з полону 18-річного юнака, якому рф намагалася сфабрикувати справу

До України вдалося повернути ще одного юнака з російського полону. Про це повідомляє ініціатива Bring Kids Back UA, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що проти 18-річного Богдана російські силові структури намагалися сфабрикувати кримінальну справу.

Російська поліція підсунула йому документи, які він підписав, не усвідомлюючи їхнього змісту та наслідків. Згодом ці папери почали використовувати як формальну "підставу" для постійного тиску, погроз і контролю - вказується у дописі.

Його автори підкреслюють, що така практика є черговим прикладом протиправних дій окупаційної влади, спрямованих на залякування та підкорення дітей і молоді.

За умов окупації кожне пересування становило загрозу. Численні блокпости, перевірки та ймовірність затримання змушували ретельно планувати шлях від’їзду, адже навіть незначна помилка могла призвести до втрати свободи. Попри всі ризики, Богдану вдалося вирватися з окупації та дістатися безпечної території.

"Сьогодні він уже в Україні та отримує необхідну допомогу й підтримку, щоб поступово відновлюватися після пережитого та планувати своє майбутнє", - додали правозахисники.

Нагадаємо

Наприкінці грудня з тимчасово окупованих територій України вдалося евакуювати ще одну групу дітей і підлітків.

У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф