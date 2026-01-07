Украина вернула из плена 18-летнего юношу, которому РФ пыталась сфабриковать дело

В Украину удалось вернуть еще одного юношу из российского плена. Об этом сообщает инициатива Bring Kids Back UA, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что против 18-летнего Богдана российские силовые структуры пытались сфабриковать уголовное дело.

Российская полиция подсунула ему документы, которые он подписал, не осознавая их содержания и последствий. Впоследствии эти бумаги начали использовать как формальное "основание" для постоянного давления, угроз и контроля - указывается в сообщении.

Его авторы подчеркивают, что такая практика является очередным примером противоправных действий оккупационных властей, направленных на запугивание и подчинение детей и молодежи.

В условиях оккупации каждое передвижение представляло угрозу. Многочисленные блокпосты, проверки и вероятность задержания заставляли тщательно планировать путь отъезда, ведь даже незначительная ошибка могла привести к потере свободы. Несмотря на все риски, Богдану удалось вырваться из оккупации и добраться до безопасной территории.

"Сегодня он уже в Украине и получает необходимую помощь и поддержку, чтобы постепенно восстанавливаться после пережитого и планировать свое будущее", - добавили правозащитники.

Напомним

В конце декабря с временно оккупированных территорий Украины удалось эвакуировать еще одну группу детей и подростков.

