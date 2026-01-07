Украина вернула из плена 18-летнего юношу, которому РФ пыталась сфабриковать дело
Киев • УНН
18-летний Богдан вернулся в Украину из российского плена. Оккупанты пытались сфабриковать против него уголовное дело, используя подписанные им документы.
В Украину удалось вернуть еще одного юношу из российского плена. Об этом сообщает инициатива Bring Kids Back UA, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что против 18-летнего Богдана российские силовые структуры пытались сфабриковать уголовное дело.
Российская полиция подсунула ему документы, которые он подписал, не осознавая их содержания и последствий. Впоследствии эти бумаги начали использовать как формальное "основание" для постоянного давления, угроз и контроля
Его авторы подчеркивают, что такая практика является очередным примером противоправных действий оккупационных властей, направленных на запугивание и подчинение детей и молодежи.
В условиях оккупации каждое передвижение представляло угрозу. Многочисленные блокпосты, проверки и вероятность задержания заставляли тщательно планировать путь отъезда, ведь даже незначительная ошибка могла привести к потере свободы. Несмотря на все риски, Богдану удалось вырваться из оккупации и добраться до безопасной территории.
"Сегодня он уже в Украине и получает необходимую помощь и поддержку, чтобы постепенно восстанавливаться после пережитого и планировать свое будущее", - добавили правозащитники.
Напомним
В конце декабря с временно оккупированных территорий Украины удалось эвакуировать еще одну группу детей и подростков.
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ10.12.25, 15:11 • 25693 просмотра