Украина вернула из плена 18-летнего юношу, которому РФ пыталась сфабриковать дело

$42.420.13
49.510.07
ukenru
6 января, 19:00 • 10538 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 20987 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 82581 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 132524 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 60979 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 77738 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 60832 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 82659 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 156610 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 62608 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.2м/с
92%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Я король, я продал больше Boeing, чем любой человек на Земле - Трамп6 января, 16:26 • 6460 просмотра
В Венесуэле началась волна репрессий после ареста Мадуро6 января, 17:15 • 5326 просмотра
россия перевыполнила госзаказ на дальнобойные дроны, производя более 400 БПЛА ежедневно - Сырский6 января, 17:27 • 8778 просмотра
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы6 января, 18:24 • 7784 просмотра
Главы МИД G7 сегодня проведут телефонную конференцию по Венесуэле и Украине6 января, 19:53 • 4900 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 35352 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 72594 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 156610 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 100505 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 158587 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Париж
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 17862 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 38360 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 82104 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 74573 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 69463 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Ракетная система С-300
Фильм
Boeing AH-64 Apache

Украина вернула из плена 18-летнего юношу, которому РФ пыталась сфабриковать дело

Киев • УНН

 • 4 просмотра

18-летний Богдан вернулся в Украину из российского плена. Оккупанты пытались сфабриковать против него уголовное дело, используя подписанные им документы.

Украина вернула из плена 18-летнего юношу, которому РФ пыталась сфабриковать дело

В Украину удалось вернуть еще одного юношу из российского плена. Об этом сообщает инициатива Bring Kids Back UA, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что против 18-летнего Богдана российские силовые структуры пытались сфабриковать уголовное дело.

Российская полиция подсунула ему документы, которые он подписал, не осознавая их содержания и последствий. Впоследствии эти бумаги начали использовать как формальное "основание" для постоянного давления, угроз и контроля

- указывается в сообщении.

Его авторы подчеркивают, что такая практика является очередным примером противоправных действий оккупационных властей, направленных на запугивание и подчинение детей и молодежи.

В условиях оккупации каждое передвижение представляло угрозу. Многочисленные блокпосты, проверки и вероятность задержания заставляли тщательно планировать путь отъезда, ведь даже незначительная ошибка могла привести к потере свободы. Несмотря на все риски, Богдану удалось вырваться из оккупации и добраться до безопасной территории.

"Сегодня он уже в Украине и получает необходимую помощь и поддержку, чтобы постепенно восстанавливаться после пережитого и планировать свое будущее", - добавили правозащитники.

Напомним

В конце декабря с временно оккупированных территорий Украины удалось эвакуировать еще одну группу детей и подростков.

В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ10.12.25, 15:11 • 25693 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Украина