С оккупированной Херсонщины вернули группу детей: среди спасенных младенец и подростки

11:48 • 5260 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 12185 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 13450 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 13022 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 17134 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 10590 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 24532 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 43630 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 48940 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 29289 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
публикации
Эксклюзивы
Один из крупнейших банков РФ прогнозирует исчерпание "заначки" России в течение года31 января, 04:21 • 14376 просмотра
Депутат Ужгородского горсовета скрыл активы на 13,8 миллиона гривен - прокуратураVideo31 января, 05:18 • 17910 просмотра
По стопам нацистов: депутаты госдумы рф требуют удара по Украине "оружием возмездия"31 января, 06:30 • 21099 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 13113 просмотра
Непогода оставила без света более 600 городов и сел: ситуация по областямPhotoVideo08:22 • 10132 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 31557 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 36275 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 39531 просмотра
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Марко Рубио
Джеффри Эпштейн
Украина
Молдова
Румыния
Харьковская область
Соединённые Штаты
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo09:00 • 7308 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 13165 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 18867 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 18239 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto30 января, 17:25 • 18326 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
The New York Times
Золото

С оккупированной Херсонщины вернули группу детей: среди спасенных младенец и подростки

Киев • УНН

 • 120 просмотра

С оккупированной Херсонщины спасена группа детей в возрасте от 8 месяцев до 17 лет. Среди них дети, которых оккупанты пытались депортировать или лишить родительских прав.

С оккупированной Херсонщины вернули группу детей: среди спасенных младенец и подростки

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и благодаря усилиям команды Save Ukraine на подконтрольную правительству территорию удалось эвакуировать еще одну группу детей из временно оккупированных районов Херсонской области. В общей сложности в безопасность вернулись несовершеннолетние в возрасте от 8 месяцев до 17 лет, которые длительное время находились под давлением захватчиков и под угрозой незаконной депортации. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Подробности

Каждый случай в этой группе сопровождался грубыми нарушениями прав человека со стороны оккупационных властей. В частности, 11-летнюю девочку пытались принудительно поместить в интернат после того, как россияне узнали о службе ее матери в рядах ВСУ. Женщину незаконно лишили родительских прав и открыли против нее уголовное дело. Также среди возвращенных - двое братьев 5 и 11 лет, которых оккупанты систематически вывозили на допросы в районный центр, где подвергали унижениям и на глазах детей пытали их отца.

Украина вернула из плена 18-летнего юношу, которому РФ пыталась сфабриковать дело07.01.26, 04:24 • 5305 просмотров

Сейчас все дети находятся под опекой украинских специалистов, получая необходимую медицинскую, психологическую и юридическую помощь для реабилитации после пережитого.

Всего с начала 2026 года совместными усилиями государства и волонтерских организаций из ТОТ Херсонщины удалось вернуть уже 19 детей. Процесс идентификации и эвакуации других украинских несовершеннолетних, которые остаются в заложниках режима, продолжается непрерывно.

Зеленский о возвращении похищенных рф детей: "Это самый сложный вопрос, и важно, что партнеры его поднимают"29.12.25, 14:08 • 3327 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Прокудин Александр Сергеевич
благотворительность
Вооруженные силы Украины
Херсонская область
Украина