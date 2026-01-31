С оккупированной Херсонщины вернули группу детей: среди спасенных младенец и подростки

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и благодаря усилиям команды Save Ukraine на подконтрольную правительству территорию удалось эвакуировать еще одну группу детей из временно оккупированных районов Херсонской области. В общей сложности в безопасность вернулись несовершеннолетние в возрасте от 8 месяцев до 17 лет, которые длительное время находились под давлением захватчиков и под угрозой незаконной депортации. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Подробности

Каждый случай в этой группе сопровождался грубыми нарушениями прав человека со стороны оккупационных властей. В частности, 11-летнюю девочку пытались принудительно поместить в интернат после того, как россияне узнали о службе ее матери в рядах ВСУ. Женщину незаконно лишили родительских прав и открыли против нее уголовное дело. Также среди возвращенных - двое братьев 5 и 11 лет, которых оккупанты систематически вывозили на допросы в районный центр, где подвергали унижениям и на глазах детей пытали их отца.

Украина вернула из плена 18-летнего юношу, которому РФ пыталась сфабриковать дело

Сейчас все дети находятся под опекой украинских специалистов, получая необходимую медицинскую, психологическую и юридическую помощь для реабилитации после пережитого.

Всего с начала 2026 года совместными усилиями государства и волонтерских организаций из ТОТ Херсонщины удалось вернуть уже 19 детей. Процесс идентификации и эвакуации других украинских несовершеннолетних, которые остаются в заложниках режима, продолжается непрерывно.

Зеленский о возвращении похищенных рф детей: "Это самый сложный вопрос, и важно, что партнеры его поднимают"