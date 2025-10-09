З окупованого лівобережжя Херсонщини повернули родину з двома дітьми – 8-річною дівчинкою та 14-річним хлопцем – ОВА

Ще одну українську родину вдалося евакуювати з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін в Телеграм, пише УНН.

Деталі

У сім’ї виховують 8-річну дівчинку та 14-річного хлопця, який має хронічне захворювання. На окупованій території підліток не міг отримати необхідну медичну допомогу через брак лікарів, медикаментів і навіть базових умов лікування.

Дівчинка, за словами Прокудіна, провела майже половину свого життя під постійним страхом перед російськими окупантами, які захопили її рідне село.

Нині родина вже перебуває на підконтрольній Україні території. Їм надають усю необхідну підтримку – психологічну, гуманітарну та юридичну допомогу.

Рятувальну операцію проведено в межах ініціативи Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA за сприяння громадської спілки "Українська мережа за права дитини".

За словами голови Херсонської ОВА, подібні операції тривають і надалі, щоб якнайбільше українських дітей могли повернутися додому – у безпеку.

