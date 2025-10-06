Жили в атмосфері постійного тиску та страху: Україна врятувала ще трьох підлітків з окупації

Україні вдалося врятувати трьох підлітків із тимчасово окупованих територій. Наразі вони отримують допомогу з відновлення документів, психологічну підтримку та супровід, щоб почати новий етап свого життя. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Крім того, глава ОП розповів історії підлітків, яким довелося жити в постійному страху та тиску.

18-річна дівчина змушена була навчатися в школі, де панувала суцільна пропаганда. Атмосфера постійного тиску й страху змушувала її мріяти лише про одне - день, коли вдасться вирватися. Ще одна 18-річна дівчина з перших днів війни жила під щоденними обстрілами. Постійний стрес і страх спричинили серйозні проблеми з серцем, а належної медичної допомоги в окупації не було. 19-річний хлопець залишився сам після втрати батьків. Його друзі вже були примусово мобілізовані, і він щодня боявся, що наступним стане саме він. Тепер усі троє нарешті у безпеці