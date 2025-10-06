Жили в атмосфері постійного тиску та страху: Україна врятувала ще трьох підлітків з окупації
Київ • УНН
Україні вдалося врятувати трьох підлітків із тимчасово окупованих територій. Наразі вони отримують допомогу з відновлення документів, психологічну підтримку та супровід, щоб почати новий етап свого життя. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати трьох підлітків із тимчасово окупованих територій
Деталі
Крім того, глава ОП розповів історії підлітків, яким довелося жити в постійному страху та тиску.
18-річна дівчина змушена була навчатися в школі, де панувала суцільна пропаганда. Атмосфера постійного тиску й страху змушувала її мріяти лише про одне - день, коли вдасться вирватися. Ще одна 18-річна дівчина з перших днів війни жила під щоденними обстрілами. Постійний стрес і страх спричинили серйозні проблеми з серцем, а належної медичної допомоги в окупації не було. 19-річний хлопець залишився сам після втрати батьків. Його друзі вже були примусово мобілізовані, і він щодня боявся, що наступним стане саме він. Тепер усі троє нарешті у безпеці
За його словами, врятована молодть отримують допомогу з відновлення документів, психологічну підтримку та супровід, щоб почати новий етап свого життя.
