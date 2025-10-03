Переслідували та принижували за походження: Україна повернула ще 22 дітей з окупації

$41.280.05
48.500.13
ukenru
14:35 • 3784 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
12:39 • 17403 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36 • 19606 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
10:33 • 15749 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 30181 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 29724 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 19727 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 19793 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16218 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
3 жовтня, 06:14 • 15434 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
79%
755мм
Популярнi новини
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 22631 перегляди
Ошукали людей на понад 92 тисяч доларів: правоохоронці України і Казахстану ліквідували шахрайський call-центр в ОдесіPhoto3 жовтня, 07:58 • 3248 перегляди
Будівництво мосту через Тису між Україною та Румунією досягло майже 90% готовностіPhoto12:20 • 3492 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ12:41 • 14374 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto14:14 • 5538 перегляди
Публікації
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto14:14 • 5836 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ12:41 • 14554 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:39 • 17404 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
12:36 • 19607 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 30182 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Андрій Єрмак
Андрій Матюха
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Державний кордон України
Одеса
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 22765 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 28632 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 71619 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 79194 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 59568 перегляди
Актуальне
Forbes
Ракетна система С-400
Brent
Мі-8
E-6 Mercury

Переслідували та принижували за походження: Україна повернула ще 22 дітей з окупації

Київ • УНН

 • 740 перегляди

Україна врятувала 22 дітей та підлітків з тимчасово окупованих територій. Серед них 10-річний хлопчик, якому погрожували відправленням до Криму з вигаданим психіатричним діагнозом.

Переслідували та принижували за походження: Україна повернула ще 22 дітей з окупації

Україні вдалося врятувати ще 22 українських дітей та підлітків із тимчасово окупованих територій. Серед врятованих - хлопчик, якого погрожували відправити на "обстеження" до Криму з вигаданим психіатричним діагнозом. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 22 українських дітей та підлітків із тимчасово окупованих територій 

- повідомив Єрмак.

Додамо

Глава ОП також розповів деталі про врятованих маленьких українців.

Серед врятованих - 10-річний хлопчик, якого змушували навчатися за російською програмою та погрожували відправити на "обстеження" до Криму з вигаданим психіатричним діагнозом. Повернули й 16-річного підлітка із молодшим братом. Їхня родина зазнавала переслідувань у селі через відмову батьків оформлювати російські паспорти й працювати у школі, захопленій окупантами. Також 14-річну дівчину, яку в російській школі постійно принижували за українське походження 

- зазначив Єрмак.

За його словами, сьогодні всі врятовані діти у безпеці на підконтрольній території України. Вони отримують психологічну підтримку і допомогу з документами. 

Україна врятувала ще 16 молодих людей з окупованих територій. В ОП розкрили деталі30.09.25, 19:04 • 3926 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
благодійність
Андрій Єрмак
Крим
Україна