Переслідували та принижували за походження: Україна повернула ще 22 дітей з окупації
Київ • УНН
Україна врятувала 22 дітей та підлітків з тимчасово окупованих територій. Серед них 10-річний хлопчик, якому погрожували відправленням до Криму з вигаданим психіатричним діагнозом.
Україні вдалося врятувати ще 22 українських дітей та підлітків із тимчасово окупованих територій. Серед врятованих - хлопчик, якого погрожували відправити на "обстеження" до Криму з вигаданим психіатричним діагнозом. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 22 українських дітей та підлітків із тимчасово окупованих територій
Додамо
Глава ОП також розповів деталі про врятованих маленьких українців.
Серед врятованих - 10-річний хлопчик, якого змушували навчатися за російською програмою та погрожували відправити на "обстеження" до Криму з вигаданим психіатричним діагнозом. Повернули й 16-річного підлітка із молодшим братом. Їхня родина зазнавала переслідувань у селі через відмову батьків оформлювати російські паспорти й працювати у школі, захопленій окупантами. Також 14-річну дівчину, яку в російській школі постійно принижували за українське походження
За його словами, сьогодні всі врятовані діти у безпеці на підконтрольній території України. Вони отримують психологічну підтримку і допомогу з документами.
Україна врятувала ще 16 молодих людей з окупованих територій. В ОП розкрили деталі30.09.25, 19:04 • 3926 переглядiв