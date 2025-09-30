Україна врятувала ще 16 молодих людей з окупованих територій. В ОП розкрили деталі

Україні вдалося врятувати 16 молодих людей із тимчасово окупованої території. Як повідомив голова ОП Андрій Єрмак, наразі всі молоді українці перебувають у безпеці, отримують психологічну підтримку, відновлюють документи, передає УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 16 молодих людей із тимчасово окупованої території. Вони пережили тиск, приниження та примус, з якими жодна дитина чи підліток не повинні стикатися - повідомив Єрмак.

Глава ОП також розповів кілька історій врятованих юних українців.

Одна дівчина відкрито говорила українською мовою в школі й за це стала мішенню окупантів: на неї написали донос, публічно принижували в пропагандистських каналах і змушували відвідувати ФСБ, де вимагали відмовитися від власної позиції. Іншу дівчину силою втягнули у "військово-патріотичний гурток", де вона мусила збирати й розбирати зброю, брати участь у "розмовах про важливе" та демонструвати лояльність військовим. Ще одна дівчина після початку повномасштабного вторгнення втратила можливість навчатися за українськими програмами: її коледж захопили, змусили оформити російські паспорти й вчитися за пропагандою кремля - написав Єрмак.

Він також додав, що сьогодні всі врятовані у безпеці, отримують психологічну підтримку, відновлюють документи та крок за кроком повертають собі право на майбутнє у вільній Україні.

Україна врятувала ще 17 дітей з окупації: що про них відомо