Україна врятувала ще 16 молодих людей з окупованих територій. В ОП розкрили деталі

Ексклюзив
16:26 • 1696 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
13:32 • 20846 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
11:14 • 25058 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 36561 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 61136 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 31928 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 26712 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 23587 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 21422 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 23325 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відеоVideo30 вересня, 08:08 • 30285 перегляди
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа30 вересня, 08:56 • 29794 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC30 вересня, 09:31 • 32280 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 19203 перегляди
Вперше з 1971 року не надходить вода: окупанти у Криму б'ють на сполох через пересихання річки Бельбек30 вересня, 10:49 • 20924 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
13:32 • 20841 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto13:09 • 14995 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 61135 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 75704 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 164347 перегляди
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Харків
Польща
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані14:16 • 6446 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 19235 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC30 вересня, 09:31 • 32312 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 29061 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 30809 перегляди
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
NASAMS
SpaceX Starship

Україна врятувала ще 16 молодих людей з окупованих територій. В ОП розкрили деталі

Київ • УНН

 • 814 перегляди

Україні вдалося врятувати 16 молодих людей з тимчасово окупованої території. Всі вони перебувають у безпеці, отримують психологічну підтримку та відновлюють документи.

Україна врятувала ще 16 молодих людей з окупованих територій. В ОП розкрили деталі

 Україні вдалося врятувати 16 молодих людей із тимчасово окупованої території. Як повідомив голова ОП Андрій Єрмак, наразі всі молоді українці перебувають у безпеці, отримують психологічну підтримку, відновлюють документи, передає УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 16 молодих людей із тимчасово окупованої території. Вони пережили тиск, приниження та примус, з якими жодна дитина чи підліток не повинні стикатися 

- повідомив Єрмак.

Глава ОП також розповів кілька історій врятованих юних українців.

Одна дівчина відкрито говорила українською мовою в школі й за це стала мішенню окупантів: на неї написали донос, публічно принижували в пропагандистських каналах і змушували відвідувати ФСБ, де вимагали відмовитися від власної позиції. Іншу дівчину силою втягнули у "військово-патріотичний гурток", де вона мусила збирати й розбирати зброю, брати участь у "розмовах про важливе" та демонструвати лояльність військовим. Ще одна дівчина після початку повномасштабного вторгнення втратила можливість навчатися за українськими програмами: її коледж захопили, змусили оформити російські паспорти й вчитися за пропагандою кремля 

- написав Єрмак.

Він також додав, що сьогодні всі врятовані у безпеці, отримують психологічну підтримку, відновлюють документи та крок за кроком повертають собі право на майбутнє у вільній Україні.

Україна врятувала ще 17 дітей з окупації: що про них відомо25.09.25, 21:07 • 4296 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
благодійність
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
Україна