Україна врятувала ще 17 дітей з окупації: що про них відомо
Київ • УНН
Україна повернула 17 дітей та підлітків з тимчасово окупованих територій в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Серед врятованих – 17-річний хлопець, якого допитували російські військові, та 16-річна дівчина, якій погрожували відібрати її у матері.
Україні вдалося врятувати 17 українських дітей та підлітків із тимчасово окупованих територій. Про це повідомив Глава ОП Андрій Єрмак, передає УНН.
Деталі
За словами глави ОП, 17-річного хлопця серед ночі російські військові забрали на багатогодинний допит під прицілами автоматів - без присутності батьків чи будь-яких законних представників. Йому погрожували та залякували через його проукраїнську позицію.
16-річній дівчині погрожували відібрати її у матері за відмову від російських документів і навчання за окупаційною програмою.
15-річний хлопець і його 13-річна сестра дивом вижили після обстрілу касетними боєприпасами, а згодом окупаційна влада поставила їх перед вибором: або діти йдуть до російської школи, або сім’я змушена залишити дім.
Сьогодні всі діти вже у безпеці: вони отримують психологічну підтримку й можуть розпочати нове життя у вільній Україні. Дякую Save Ukraine та всім нашим партнерам за допомогу в порятунку дітей. Виконуємо завдання Президента - повернути всіх дітей додому
