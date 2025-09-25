Україна врятувала ще 17 дітей з окупації: що про них відомо

Україні вдалося врятувати 17 українських дітей та підлітків із тимчасово окупованих територій. Про це повідомив Глава ОП Андрій Єрмак, передає УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 17 українських дітей та підлітків із тимчасово окупованих територій - повідомив Єрмак.

Деталі

За словами глави ОП, 17-річного хлопця серед ночі російські військові забрали на багатогодинний допит під прицілами автоматів - без присутності батьків чи будь-яких законних представників. Йому погрожували та залякували через його проукраїнську позицію.

16-річній дівчині погрожували відібрати її у матері за відмову від російських документів і навчання за окупаційною програмою.

15-річний хлопець і його 13-річна сестра дивом вижили після обстрілу касетними боєприпасами, а згодом окупаційна влада поставила їх перед вибором: або діти йдуть до російської школи, або сім’я змушена залишити дім.

Сьогодні всі діти вже у безпеці: вони отримують психологічну підтримку й можуть розпочати нове життя у вільній Україні. Дякую Save Ukraine та всім нашим партнерам за допомогу в порятунку дітей. Виконуємо завдання Президента - повернути всіх дітей додому - резюмував Єрмак.

