17:19 • 4886 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
16:17 • 10768 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 17332 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 45391 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 32914 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 57714 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 57106 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 75433 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 55679 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 47308 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
Украина спасла еще 17 детей из оккупации: что о них известно

Киев • УНН

 • 920 просмотра

Украина вернула 17 детей и подростков с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Среди спасенных – 17-летний парень, которого допрашивали российские военные, и 16-летняя девушка, которой угрожали отобрать ее у матери.

Украина спасла еще 17 детей из оккупации: что о них известно

Украине удалось спасти 17 украинских детей и подростков с временно оккупированных территорий. Об этом сообщил Глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти 17 украинских детей и подростков с временно оккупированных территорий 

- сообщил Ермак.

Детали

По словам главы ОП, 17-летнего парня среди ночи российские военные забрали на многочасовой допрос под прицелами автоматов - без присутствия родителей или каких-либо законных представителей. Ему угрожали и запугивали из-за его проукраинской позиции.

16-летней девушке угрожали отобрать ее у матери за отказ от российских документов и обучения по оккупационной программе.

15-летний парень и его 13-летняя сестра чудом выжили после обстрела кассетными боеприпасами, а затем оккупационные власти поставили их перед выбором: либо дети идут в российскую школу, либо семья вынуждена покинуть дом.

Обсудила защиту детей и поблагодарила за письмо путину: Елена Зеленская о встрече с Меланией Трамп25.09.25, 19:57 • 1320 просмотров

Сегодня все дети уже в безопасности: они получают психологическую поддержку и могут начать новую жизнь в свободной Украине. Спасибо Save Ukraine и всем нашим партнерам за помощь в спасении детей. Выполняем задание Президента - вернуть всех детей домой 

- резюмировал Ермак.

Голос Украины в эти дни будет звучать в ООН особенно сильно ради возвращения детей и гарантий безопасности - Зеленский23.09.25, 18:38 • 3173 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
благотворительность
Андрій Єрмак
Украина