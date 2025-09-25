Украина спасла еще 17 детей из оккупации: что о них известно

Украине удалось спасти 17 украинских детей и подростков с временно оккупированных территорий. Об этом сообщил Глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти 17 украинских детей и подростков с временно оккупированных территорий - сообщил Ермак.

Детали

По словам главы ОП, 17-летнего парня среди ночи российские военные забрали на многочасовой допрос под прицелами автоматов - без присутствия родителей или каких-либо законных представителей. Ему угрожали и запугивали из-за его проукраинской позиции.

16-летней девушке угрожали отобрать ее у матери за отказ от российских документов и обучения по оккупационной программе.

15-летний парень и его 13-летняя сестра чудом выжили после обстрела кассетными боеприпасами, а затем оккупационные власти поставили их перед выбором: либо дети идут в российскую школу, либо семья вынуждена покинуть дом.

Обсудила защиту детей и поблагодарила за письмо путину: Елена Зеленская о встрече с Меланией Трамп

Сегодня все дети уже в безопасности: они получают психологическую поддержку и могут начать новую жизнь в свободной Украине. Спасибо Save Ukraine и всем нашим партнерам за помощь в спасении детей. Выполняем задание Президента - вернуть всех детей домой - резюмировал Ермак.

Голос Украины в эти дни будет звучать в ООН особенно сильно ради возвращения детей и гарантий безопасности - Зеленский