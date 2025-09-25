Обсудила защиту детей и поблагодарила за письмо путину: Елена Зеленская о встрече с Меланией Трамп

$41.410.03
48.660.14
ukenru
17:19 • 768 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
16:17 • 3978 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 15342 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 42297 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 31454 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 56989 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 56487 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 74844 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 55525 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 47208 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.7м/с
58%
760мм
Популярные новости
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут25 сентября, 10:14 • 28024 просмотра
15 поездов задерживаются после ночной атаки рф, два из них более чем на 5 часов - Укрзализныця25 сентября, 10:30 • 12577 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 16288 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит25 сентября, 10:50 • 24029 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto11:57 • 15611 просмотра
публикации
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto14:30 • 9832 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto11:57 • 15669 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит25 сентября, 10:50 • 24088 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта25 сентября, 10:24 • 42270 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут25 сентября, 10:14 • 28088 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Юлия Свириденко
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 16342 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 27560 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 61319 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 119524 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 77797 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Сухой Су-24
MIM-104 Patriot
МиГ-31
Financial Times

Обсудила защиту детей и поблагодарила за письмо путину: Елена Зеленская о встрече с Меланией Трамп

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с Меланией Трамп, обсудив защиту детей. Зеленская поблагодарила за поддержку Украины и внимание к детям, пострадавшим от войны.

Обсудила защиту детей и поблагодарила за письмо путину: Елена Зеленская о встрече с Меланией Трамп

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди США Меланией Трамп. Обсудили общие ценности, прежде всего защиту детей и их детства, передает УНН.

Детали

Зеленская поблагодарила первую леди США за поддержку Украины. Особенно – за внимание к детям, ставшим жертвами жестокой войны россии против Украины. В частности, за письмо – призыв к путину о мире для детей.

Чрезвычайно ценю, что ее сердце открыто к этой теме, как и к теме благополучия детей во всем мире. Не устаю повторять, что очень верю в действенность мягкой силы – в человечность, сопереживание и способность менять реальность к лучшему. Уверена, что совместными усилиями мы сможем помочь всем детям, нуждающимся в помощи 

- написала Зеленская в Telegram.

Мелания Трамп написала Путину о похищенных украинских детях: письмо передал сам президент США16.08.25, 07:08 • 5657 просмотров

Первая леди Украины добавила, что благодарна Мелании Трамп за встречу и надеется на дальнейшее сотрудничество для защиты самого дорогого в мире – наших детей.

Ведь сегодня их защита – не просто общее дело, а общая ответственность перед нашим будущим 

- резюмировала Зеленская.

Мелания Трамп и первая леди Украины провели встречу вчера - Никифоров24.09.25, 16:15 • 7260 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Владимир Путин
благотворительность
Соединённые Штаты
Украина
Елена Зеленская