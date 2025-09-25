Обсудила защиту детей и поблагодарила за письмо путину: Елена Зеленская о встрече с Меланией Трамп

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди США Меланией Трамп. Обсудили общие ценности, прежде всего защиту детей и их детства, передает УНН.

Детали

Зеленская поблагодарила первую леди США за поддержку Украины. Особенно – за внимание к детям, ставшим жертвами жестокой войны россии против Украины. В частности, за письмо – призыв к путину о мире для детей.

Чрезвычайно ценю, что ее сердце открыто к этой теме, как и к теме благополучия детей во всем мире. Не устаю повторять, что очень верю в действенность мягкой силы – в человечность, сопереживание и способность менять реальность к лучшему. Уверена, что совместными усилиями мы сможем помочь всем детям, нуждающимся в помощи - написала Зеленская в Telegram.

Первая леди Украины добавила, что благодарна Мелании Трамп за встречу и надеется на дальнейшее сотрудничество для защиты самого дорогого в мире – наших детей.

Ведь сегодня их защита – не просто общее дело, а общая ответственность перед нашим будущим - резюмировала Зеленская.

