Обговорила захист дітей та подякувала за лист до путіна: Олена Зеленська про зустріч із Меланією Трамп

17:19 • 1730 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
16:17 • 5538 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 15713 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 42843 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 31730 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 57109 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 56590 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 74945 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 55558 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47236 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть25 вересня, 10:14 • 28570 перегляди
15 поїздів затримуються після нічної атаки рф, два з них на понад 5 годин - Укрзалізниця25 вересня, 10:30 • 12947 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 16733 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 24593 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto11:57 • 16171 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto14:30 • 10222 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto11:57 • 16184 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 24604 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту25 вересня, 10:24 • 42843 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть25 вересня, 10:14 • 28577 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Юлія Свириденко
Реджеп Тайїп Ердоган
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Європа
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 16745 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 27680 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 61422 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 119620 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 77888 перегляди
Fox News
Су-24
MIM-104 Patriot
МіГ-31
Financial Times

Обговорила захист дітей та подякувала за лист до путіна: Олена Зеленська про зустріч із Меланією Трамп

Київ • УНН

 • 854 перегляди

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з Меланією Трамп, обговоривши захист дітей. Зеленська подякувала за підтримку України та увагу до дітей, постраждалих від війни.

Обговорила захист дітей та подякувала за лист до путіна: Олена Зеленська про зустріч із Меланією Трамп

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з першою леді США Меланією Трамп. Обговорили спільні цінності, передусім захист дітей і їхнього дитинства, передає УНН.

Деталі

Зеленська подякувала першій леді США за підтримку України. Особливо – за увагу до дітей, які стали жертвами жорстокої війни росії проти України. Зокрема, за лист – заклик до путіна про мир для дітей.

Надзвичайно ціную, що її серце відкрите до цієї теми, як і до теми добробуту дітей в усьому світі. Не втомлююся повторювати, що дуже вірю в дієвість м’якої сили – у людяність, співпереживання та здатність змінювати реальність на краще. Впевнена, що спільними зусиллями ми зможемо допомогти всім дітям, які потребують допомоги 

- написала Зеленська у Telegram.

Меланія Трамп написала путіну про викрадених українських дітей: лист передав сам президент США16.08.25, 07:08 • 5657 переглядiв

Преша леді України додала, що вдячна Меланії Трамп за зустріч і сподівається на подальшу співпрацю задля захисту найдорожчого у світі – наших дітей.

Адже сьогодні їх захист – не просто спільна справа, а спільна відповідальність перед нашим майбутнім 

- резюмувала Зеленська.

Меланія Трамп та перша леді України провели зустріч вчора - Никифоров24.09.25, 16:15 • 7268 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Володимир Путін
благодійність
Сполучені Штати Америки
Україна
Олена Зеленська