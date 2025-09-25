Обговорила захист дітей та подякувала за лист до путіна: Олена Зеленська про зустріч із Меланією Трамп

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з першою леді США Меланією Трамп. Обговорили спільні цінності, передусім захист дітей і їхнього дитинства, передає УНН.

Деталі

Зеленська подякувала першій леді США за підтримку України. Особливо – за увагу до дітей, які стали жертвами жорстокої війни росії проти України. Зокрема, за лист – заклик до путіна про мир для дітей.

Надзвичайно ціную, що її серце відкрите до цієї теми, як і до теми добробуту дітей в усьому світі. Не втомлююся повторювати, що дуже вірю в дієвість м’якої сили – у людяність, співпереживання та здатність змінювати реальність на краще. Впевнена, що спільними зусиллями ми зможемо допомогти всім дітям, які потребують допомоги - написала Зеленська у Telegram.

Меланія Трамп написала путіну про викрадених українських дітей: лист передав сам президент США

Преша леді України додала, що вдячна Меланії Трамп за зустріч і сподівається на подальшу співпрацю задля захисту найдорожчого у світі – наших дітей.

Адже сьогодні їх захист – не просто спільна справа, а спільна відповідальність перед нашим майбутнім - резюмувала Зеленська.

Меланія Трамп та перша леді України провели зустріч вчора - Никифоров