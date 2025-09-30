Украина спасла еще 16 молодых людей с оккупированных территорий. В ОП раскрыли детали
Киев • УНН
Украине удалось спасти 16 молодых людей с временно оккупированной территории. Как сообщил глава ОП Андрей Ермак, сейчас все молодые украинцы находятся в безопасности, получают психологическую поддержку, восстанавливают документы, передает УНН.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти 16 молодых людей с временно оккупированной территории. Они пережили давление, унижение и принуждение, с которыми ни один ребенок или подросток не должны сталкиваться
Глава ОП также рассказал несколько историй спасенных юных украинцев.
Одна девушка открыто говорила на украинском языке в школе и за это стала мишенью оккупантов: на нее написали донос, публично унижали в пропагандистских каналах и заставляли посещать ФСБ, где требовали отказаться от собственной позиции. Другую девушку силой втянули в "военно-патриотический кружок", где она должна была собирать и разбирать оружие, участвовать в "разговорах о важном" и демонстрировать лояльность военным. Еще одна девушка после начала полномасштабного вторжения потеряла возможность учиться по украинским программам: ее колледж захватили, заставили оформить российские паспорта и учиться по пропаганде кремля
Он также добавил, что сегодня все спасенные в безопасности, получают психологическую поддержку, восстанавливают документы и шаг за шагом возвращают себе право на будущее в свободной Украине.
