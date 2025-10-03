Преследовали и унижали за происхождение: Украина вернула еще 22 детей из оккупации

Украине удалось спасти еще 22 украинских детей и подростков с временно оккупированных территорий. Среди спасенных - мальчик, которого угрожали отправить на "обследование" в Крым с вымышленным психиатрическим диагнозом. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Глава ОП также рассказал детали о спасенных маленьких украинцах.

Среди спасенных - 10-летний мальчик, которого заставляли учиться по российской программе и угрожали отправить на "обследование" в Крым с вымышленным психиатрическим диагнозом. Вернули и 16-летнего подростка с младшим братом. Их семья подвергалась преследованиям в селе из-за отказа родителей оформлять российские паспорта и работать в школе, захваченной оккупантами. Также 14-летнюю девочку, которую в российской школе постоянно унижали за украинское происхождение