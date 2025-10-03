Преследовали и унижали за происхождение: Украина вернула еще 22 детей из оккупации
Киев • УНН
Украина спасла 22 детей и подростков с временно оккупированных территорий. Среди них 10-летний мальчик, которому угрожали отправкой в Крым с вымышленным психиатрическим диагнозом.
Украине удалось спасти еще 22 украинских детей и подростков с временно оккупированных территорий. Среди спасенных - мальчик, которого угрожали отправить на "обследование" в Крым с вымышленным психиатрическим диагнозом. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти 22 украинских детей и подростков с временно оккупированных территорий.
Добавим
Глава ОП также рассказал детали о спасенных маленьких украинцах.
Среди спасенных - 10-летний мальчик, которого заставляли учиться по российской программе и угрожали отправить на "обследование" в Крым с вымышленным психиатрическим диагнозом. Вернули и 16-летнего подростка с младшим братом. Их семья подвергалась преследованиям в селе из-за отказа родителей оформлять российские паспорта и работать в школе, захваченной оккупантами. Также 14-летнюю девочку, которую в российской школе постоянно унижали за украинское происхождение
По его словам, сегодня все спасенные дети в безопасности на подконтрольной территории Украины. Они получают психологическую поддержку и помощь с документами.
Украина спасла еще 16 молодых людей с оккупированных территорий. В ОП раскрыли детали30.09.25, 19:04 • 3923 просмотра